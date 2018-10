Von Sabine Hebbelmann

Sandhausen. "Lukas Neuer" ist glücklich, er kommt zum FC Bayern. Doch "Moritz Huntelaar" ist eigentlich Hoffenheimfan. "Bist Du begeistert?", fragt ihn sein Trainer. "Geht so", grinst der Junge. Die Einteilung der Mannschaften und die Kombination der Vornamen mit den Nachnamen prominenter Bundesligaspieler gehören für die Kids zu den Höhepunkten des dreitägigen Fußballcamps der Ferien-Fußball-Schule (FFS).

Aber auch Boris Götschels Augen leuchten. Der Jugendtrainer des FC Sandhausen ist überrascht und freut sich über den großen Zulauf. Mit 50 oder 60 Teilnehmern wie im vergangenen Jahr hatte er gerechnet - tatsächlich sind es 82 fußballverrückte Jugendliche, darunter auch einige Mädels, die sich auf dem Kunstrasen gegenüber des Walter-Reinhard-Stadions tummeln.

Die Teilnehmer des Camps kommen überwiegend vom FC Sandhausen, aber auch von anderen Vereinen wie dem SV Sandhausen und aus Nachbargemeinden wie St. Leon-Rot, Walldorf, Schwetzingen oder Gaiberg.

Götschels Sohn Daniel, der letztes Jahr noch selbst am Camp teilnahm, ergänzt als Praktikant das Trainerteam um die Brüder Oliver und Matthias Thormählen. Damit es keinen Streit gibt, erklärt Matthias Thormählen vor dem Turnier für alle die Regeln: "Haut das Ding richtig rein, nicht wie Dortmund im Pokalfinale", mahnt er, was augenblicklich eine angeregte Diskussion unter den Nachwuchskickern entfacht.

Für das Turnier werden die Jugendlichen in zwei Altersklassen aufgeteilt, von sechs bis neun und von zehn bis 14 Jahre. Sechs Spieler zählt ein Team und es werden insgesamt acht kurze Partien ausgetragen. Wer verliert, steigt ab und wer dann in der zweiten oder dritten Liga gewinnt, steigt wieder auf. Die Mannschaft, die das vierte Spiel in der ersten Liga gewinnt, wird Herbstmeister. Bei einem Unentschieden punktet die Mannschaft, die das letzte Tor geschossen hat und bei einem torlosen Remis das Team, das von unten kommt. "So haben alle eine Chance, denn es kommt nicht darauf an, wer die meisten Spiele gewinnt", erklärt Thormählen.

Auf sieben abgesteckten Feldern wird nun gekickt. "Und da trifft Lukas Reus an den Pfosten - klasse gemacht!", ruft "Sportreporter" Matthias Thormählen, der seine Augen überall hat und sich alle Namen merkt. "Tor für die TSG Hoffenheim", ruft er im nächsten Augenblick, während vom Band die Hymne von Werder Bremen läuft.

Damit die Fußballjugend am Abend gemeinsam die Fußball-WM verfolgen kann, hat das Camp schon morgens begonnen. Für die dämmrige Atmosphäre bei der abendlichen Gruselgeschichte muss vor 18 Uhr daher ausnahmsweise das Waldesinnere sorgen. Den Vormittag über hatten die Teilnehmer an fünf Stationen trainiert: verschiedene Techniken und Torschussarten mit Ballkanone und Trampolin sowie taktische Aufgaben.

Unterstützung kommt von den Eltern in Form von Kuchenspenden, von einem Italiener mit Pasta und Pizza und von zahlreichen Sponsoren, die drei Campplätze verlost, Bälle gespendet und Trinkflaschen beigesteuert haben.