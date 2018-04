Bammental/Gaiberg. (sh) Die Landesstraße 600 wird am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. Februar, jeweils von 8 bis 16 Uhr zwischen Bammental und Gaiberg voll gesperrt. Auch für Fußgänger und Fahrradfahrer gibt es dann kein Durchkommen mehr. Der Grund: Die Straßenmeisterei und das Kreisforstamt werden gemeinsam Gehölze am Straßenrand zurückschneiden sowie Bäume in Straßennähe fällen. Die Umleitungsstrecke über Gauangelloch wird ausgeschildert. Bei sehr schlechter Witterung sei eine kurzfristige Verlängerung der Sperrung nicht auszuschließen.