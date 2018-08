Gasalarm in der Altstadt: In der oberen Hauptstraße wurden Häuser evakuiert, weil Gas unkontrolliert ausgetreten war. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Explosionsgefahr. Feuerwehr. Rettungswagen. Große Aufregung herrschte am Mittwochnachmittag in der Neckargemünder Altstadt. Weil der Inhaber eines Geschäftes in der oberen Hauptstraße gegen 15.30 Uhr beim Bohren eine Gasleitung in einer Wand getroffen hatte und Gas unkontrolliert ausströmte, mussten insgesamt acht Häuser mit über 20 Bewohnern in der Innenstadt evakuiert werden. Die Hauptstraße wurde für den Durchgangsverkehr aus Sicherheitsgründen gesperrt und in Teilen der Altstadt wurde der Strom abgestellt, um eine Explosion zu verhindern.

"Bei Messungen wurde festgestellt, dass die Gaskonzentration so hoch ist, dass eine Evakuierung notwendig ist", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle gestern gegenüber der RNZ. Und fügte hinzu: "Es bestand Explosionsgefahr." Das Abstellen des Stromes sei notwendig geworden, da möglicherweise schon das Drücken eines Lichtschalters und ein damit verbundener Funkenschlag zu einer Explosion geführt hätte, so Schätzle. "Dafür ist nicht unbedingt offenes Feuer wie bei einer Zigarette notwendig."

Der Neckargemünder Kommandant Dirk Weinmann berichtete gegenüber der RNZ, dass die Feuerwehr von den für die Gasversorgung zuständigen Stadtwerken Neckargemünd in erster Linie gerufen worden sei, um eine Tür zu öffnen. Mitarbeiter der Stadtwerke hatten die Gaszufuhr in dem betroffenen Gebäude bereits gekappt, doch zu diesem Zeitpunkt war schon eine große Gasmenge ausgetreten. Da in einer Wohnung niemand angetroffen wurde, mussten die Feuerwehrleute sich Zutritt durch das Einschlagen einer Scheibe verschaffen. Zum Glück war niemand im Innern. "In der Wohnung war schon sehr viel Gas", berichtet Abteilungskommandant Weinmann. "Das war nicht unkritisch." Es handelte sich um die Wohnung über der Schadensstelle. "Das Gas hat sich seinen Weg durch Schächte und an Leitungen entlang gesucht, es ist aus den Steckdosen gekommen."

Nachdem der gesamte Gebäudekomplex evakuiert war, begann die Feuerwehr mit der Belüftung. Da die Versorgung im Haus abgestellt war, kam der Stromgenerator der Feuerwehr zum Einsatz. "Das Gas ist immer wieder nachgeströmt, es kam aus allen Ritzen", berichtete Weinmann. "Es hat gedauert, bis alles draußen war, aber wir hatten die Lage im Griff und es ist nichts passiert."

Schon gegen 17.30 Uhr konnte eine erste Entwarnung gegeben und die Sperrung der Hauptstraße aufgehoben werden, die Busse fuhren bis dato durch den Hollmuth-Tunnel. Der restliche Verkehr wurde laut Polizei innerörtlich über die Mühlgasse umgeleitet. Gegen 18 Uhr konnten die Evakuierten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Strom war laut dem Energieversorger Süwag in der oberen Hauptstraße sowie in der Zwingergasse bis gegen 17 Uhr abgestellt - im betroffenen Haus bis 17.45 Uhr.

Erst gegen 20.30 Uhr war der Tag für die 25 Feuerwehrmänner beendet. Während des Einsatzes kam noch ein weiterer, jedoch unkritischer Alarm: Am Neckar wurde eine verletzte Ente gemeldet.