Die Rosenstraße zerteilt den erweiterten Rathausplatz in Wiesenbach. Die Experten der Verkehrstagfahrt haben dennoch mit einer Verkehrsberuhigung nichts im Sinn. Foto: wb

Von Klaus Emig

Wiesenbach. Teilweise recht lebhafte und engagiert geführte Diskussionen lösten die Ergebnisse der Verkehrstagfahrt vom November des vergangenen Jahres in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats aus. Von Vertretern der Polizei, des Straßenbauamts und des Straßenverkehrsamts des Rhein-Neckar-Kreises sowie des ADAC Nordbaden waren verschiedene Punkte an Ort und Stelle besprochen und Feststellungen getroffen worden, die nun Haupt- und Bauamtsleiter Markus Kustocz in der Sitzung erläuterte.

Bereits der erste Punkt sorgte bei manchen Ratsmitgliedern für Überraschung und auch Unverständnis. Dabei ging es um die angestrebte Umwandlung der Tempo-30-Zone in der Rosenstraße in eine verkehrsberuhigte Zone im Bereich des vor einigen Jahren erweiterten Rathausplatzes. Dies würde "zu keiner wesentlichen Veränderung führen", so die Einschätzung der Verkehrskommission. Verkehrsrechtliche Maßnahmen seien deshalb "nicht zwingend erforderlich".

Jürgen Berger (SPD) hielt eine Beschilderung als "Fußgängerzone" für sinnvoll, denn dies gebe "eine gewisse Sicherheit" und auch eine Absicherung für Eltern. Die ablehnende Haltung der Verkehrskommission konnte er "nicht ganz nachvollziehen". Seine Fraktionskollegin Sabine Dörr-Gora empfahl, Markierungen anzubringen. Bürgermeister Eric Grabenbauer hielt die zulässige Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer für "zu schnell" und "haarsträubend". Gernot Echner (FWV) gab aber zu bedenken, dass die mit einer Verkehrsberuhigung verbundene "gefühlte Sicherheit trügerisch" sei.

In der einseitig beparkten Poststraße weichen Autofahrer wegen des Busbegegnungsverkehrs und der problematischen Sichtverhältnisse insbesondere auf der Kuppe regelmäßig auf den Gehweg aus und gefährden die Fußgänger. Nach Ansicht der Verkehrskommission könnten auf den Bordsteinen sogenannte "Leitboys" aufgebracht oder die Bordsteine erhöht werden. Der Bürgermeister hielt es für wichtig, "das Schutzbedürfnis der Fußgänger zu beachten". Nach Abwägung der verschiedenen Aspekte erhielt seine Empfehlung, den Vorschlag der Verkehrskommission anzunehmen, nur drei Stimmen; neun Ratsmitglieder waren dagegen.

Vor der Bäckerei Banspach in der Hauptstraße soll eine Linie auf dem Gehweg markiert werden. Weil die "Restgehwegbreite" von mindestens 1,20 Meter eingehalten wird, können Autofahrer bis zu dem Streifen auf den Gehweg auffahren und parken. Im Bereich von anderen Einzelhandelsgeschäften entlang der Ortsdurchfahrt ist die Ausweisung von Parkflächen wegen der zu geringen Restbreite des Gehwegs und auch der Fahrbahn nicht möglich.

Laut Verkehrskommission dürfen keine weiteren Verkehrszeichen zur Verdeutlichung von Tempo-30-Zonen aufgestellt werden. Auf der Panoramastraße sollen vor der Schule und dem Kinderspielplatz Bodenmarkierungen mit dem Hinweis "Vorsicht Kinder" aufgebracht werden. Seit der Novellierung der Straßenverkehrsordnung im April 2013 sind Haltelinien zur Verdeutlichung von Rechts-vor-links-Regelungen nicht mehr zulässig. Damit entfällt die angeregte Erneuerung verblasster Haltelinien im Ort.