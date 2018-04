Ein Renovierungsfall: die evangelische Kirche in Gauangelloch. Foto: A. Dorn

Leimen-Gauangelloch. (agdo) Wer die evangelische Kirche in Gauangelloch betritt, dem fällt es wahrscheinlich gleich auf: In der Kirche hängen aneinandergereihte kleine Bilder, auf denen verschiedene Motive der Kirche zu sehen sind. Die Bilder sind in nummerierten Satzreihen aufgeteilt, eine Reihe besteht aus sechs Bildern. Das habe auch einen Sinn, sagte Pfarrer Johannes Beisel jüngst beim Gottesdienst. Denn die Kirche soll kommendes Jahr renoviert werden und die Bilder gehören zu einer Spendenaktion.

Für 100 Euro kann man für einen Satz Bilder - also sechs Stück - die Patenschaft übernehmen und somit Geld für die Renovierung spenden. Man kann aber auch für nur ein Bild die Patenschaft übernehmen. Die Spender bekommen eine Patenurkunde, Spenden sind auch anonym möglich. Im Gottesdienst wurde die Aktion erklärt: Die letzte Renovierung der Kirche liegt mehr als 25 Jahre zurück, seitdem haben sich an den Wetterseiten der Kirche Risse gebildet, sodass Wasser eindringt. Vom Dach droht ebenfalls Gefahr, denn einige Ziegel haben sich gelöst. Ausgebessert müssen auch die Eingangstüren werden. Aber auch in der Kirche habe der Zahn der Zeit genagt, sagte Pfarrer Beisel. Hier muss Etliches gemacht werden: Eigentlich müssten die Wände renoviert und die Kirchenbänke aufgemöbelt werden. Ob das aber klappt, hängt von den finanziellen Mitteln ab.

Auf jeden Fall muss der 1951 eingebaute Glockenstuhl samt Glocken gründlich überholt werden. Die Glocken sind zwar in einen erbärmlichen Zustand, können aber scheinbar erhalten werden. Dafür muss aber etwas am Schlagwerk und den Klöppeln gemacht werden. Manchen Gauangellochern ist das Kirchengeläut zu laut, daher sollen die Schwingungen des Geläuts gemindert werden. Verbessern will man auch den Platz unter der Empore, dort soll es ein Kirchencafé geben.

Auch im Altarraum soll mehr Platz für das Abendmahl oder Konzerte entstehen, zudem möchte man die Beleuchtung sowie die Beschallung verbessern. Weiterhin soll geprüft werden, ob sich ein behindertengerechter Zugang realisieren lässt. Es steht also eine Menge an. Der frühere Oberbürgermeister Wolfgang Ernst habe einst Zuschüsse in Aussicht gestellt, sagte Pfarrer Johannes Beisel. Die Kirche wird von der Landeskirche unterstützt und hat zudem auch Rücklagen, doch diese reichen für diese umfangreiche Renovierung einfach nicht aus. Bis zu 400.000 Euro könnte die Renovierung kosten.