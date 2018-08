Von Anja Hammer

Nußloch. Nußloch scheint ein fruchtbares Fleckchen zu sein: Dort wächst und gedeiht es - selbst an Orten, an denen man nicht mit Pflanzen rechnet. In der Bergstraße haben zwei Gullys ein grünes Eigenleben entwickelt: Gras, Löwenzahn und anderes Gewächs sprießen aus der Kanalabdeckung hervor. Doch während sich so manch einer über den unerwarteten Farbklecks amüsiert, ist er für Anwohner Helmut Lotsch ein Ärgernis.

In diesem Zustand könnten die Gullys nur schlecht Wasser aufnehmen. Nach einem Gewitter hat er beobachtet, wie das Wasser nicht richtig abfloss. Probleme sieht der Rentner, wenn der Winter und damit mehr Regen kommt. Bei länger anhaltendem Niederschlag könnte sich das Wasser an der Oberfläche stauen. Der 79-Jährige wohnt in der Bergstraße, direkt an der Einmündung zum Weg Am Hang, der abschüssig auf sein Haus zuläuft. Seine Befürchtung: "Wenn es stark regnet, schießt das Wasser den Hang hinunter, über den Bürgersteig und zu mir in die Garage - und am Ende womöglich in mein Haus."

Bisher sei es gutgegangen, dennoch fordert Helmut Lotsch: "Die müssen regelmäßig gewartet werden." Und genau das werden sie, wie Nußlochs Hauptamtsleiter Bernhard Krug sagt. Zweimal jährlich, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, ist eine Firma damit beauftragt, die Straßen abzufahren und den Zustand der Straßen und der Gullys zu überprüfen. "Es kann sein, dass bei der letzten Wartung ein Auto über dem Gullydeckel geparkt hat", so Krug. Das könne passieren, aber in solchen Fällen könne man jederzeit bei der Gemeindeverwaltung anrufen, "wir haben sogar ein Serviceformular im Internet", erklärt er.

Und so hat Bernhard Krug gleich nachdem er von der Sache erfahren hat, das ungewünschte Grün entfernen lassen. Wie es dort überhaupt wachsen konnte, ist ihm allerdings noch ein Rätsel. Es gab in der Nähe mal eine Baustelle, von der könnte etwas in die Gullys geschwemmt worden sein, das den Samen fruchtbaren Boden geliefert hat.