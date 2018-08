Wilhelmsfeld/Schönau. (aham) Wann Schneeflöckchen und Weißröckchen geschneit kommen, muss nun niemand mehr fragen. Am Samstag feierte die weiße Pracht ihre Premiere in der Region. Sie hatte zwar lange auf sich warten lassen, doch allzu heftig fiel der erste Schneefall in diesem Winter nicht aus.

Wilhelmsfelds Bauhofleiter Wolfgang Hör und sein Team mussten am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr das erste Mal ran. Überraschend kam für sie der plötzliche Wintereinbruch nicht. "Das war ja gemeldet und wir waren gerüstet", so Hör. Bis 11 Uhr hatten sie die 38 Kilometer Straßen, für die sie zuständig sind, Bushaltestellen, Parkplätze und teilweise Gehwege geräumt und gestreut. "Normalerweise brauchen wir dafür bis 23 Uhr", so der Bauhofsleiter.

Viel heruntergelassen hat es nicht. Vier Zentimeter waren es in Wilhelmsfeld, in Schönau und Heiligkreuzsteinach noch weniger, "ein bisschen Puderzucker auf dem Berg" beschrieb eine Schönauerin ihre Aussicht. Dementsprechend ruhig war auch die Lage auf den Straßen. "Keine witterungsbedingten Unfälle" ließ die Polizeidirektion Heidelberg vermelden.

Nur das Schneeschippen, das war, wie sollte es anders sein, nicht so angenehm. Wer am Wochenende seinen Gehweg freiräumen musste, konnte diese Zeit schon zum Frühsport zählen. Da der Schnee sehr nass war, waren auch die Schaufeln entsprechend schwer.