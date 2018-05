Eppelheim. (aham) Wer morgen zum ersten Mal den Wasserhahn aufdreht, sollte aufpassen. Denn ab morgen kommt nicht mehr das gewohnte Wasser aus den Leitungen. Die Stadt hat einen Vertrag mit den Heidelberger Stadtwerken geschlossen (siehe Artikel oben). Und diese weisen darauf hin, dass das Wasser am Anfang trüb oder gar rötlich braun sein kann.

Bisher haben die Eppelheimer nämlich auch Wasser bekommen. Zwar wurde das städtische Wasserwerk von den Heidelberger Stadtwerken betrieben, doch gefördert wurde das wichtigste Lebensmittel überhaupt immer noch auf Eppelheimer Grund und Boden. Das ist nun vorbei: Das Wasser kommt nun vom Wasserwerk Schwetzinger Hardt oder vom Wasserwerk Rauschen nahe des Heidelberger Stadtteils Wieblingen.

Dadurch ändert sich in den Rohren die Fließrichtung. Das hat zur Folge, dass Stoffe wie Eisen oder Mangan, die sich in den Leitungen angelagert haben, freigesetzt werden und das Wasser rötlich braun färben. Daher empfehlen die Stadtwerke, den Hahn so lange aufzudrehen, bis das Wasser wieder klar ist. Zudem weisen sie darauf hin, dass die Trübungen auch nach längeren Urlauben auftauchen können. Auch dann solle man das trübe Wasser einfach ablaufen lassen.

