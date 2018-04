Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Alles deutete am Sonntag Vormittag auf einen reibungslosen 14. ASV-Stadtlauf hin. Im Wettkampfbüro waren trotz kühler Temperaturen und Regenwolken ungewöhnlich viele Nachmeldungen zu bearbeiten. Insgesamt gingen 355 Läufer in den vier Läufen an den Start. Doch wenige Minuten vor dem Start des Hauptlaufes sah man die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Richtung Feuerwehrhaus rennen.

Schnell verbreitete sich die Nachricht: An der Laufstrecke, nämlich in der Schulstraße, war es in einer Wohnung zu einem Kaminbrand gekommen. Ein Streckenposten der Feuerwehr hatte die Situation sofort erkannt und seine Kameraden alarmiert. Diese rückten mit Kommandant Uwe Wagner mit Einsatz- und Löschfahrzeugen an. Auch die örtliche DRK-Bereitschaft war vor Ort. Die Schulstraße war blockiert und blieb es auch eine ganze Weile. 169 Hauptlaufteilnehmer mussten sich gedulden.

"Das hatten wir noch nie", hörte man Gabi Weber von der ASV Turn- und Leichtathletikabteilung durchs Mikrofon. Die Stadtlaufkommentatorin entschuldigte sich bei den Läufern für die Verzögerung. Aufgrund der kühlen Witterung wurden alle 169 Läufer des Hauptlaufs aufgefordert, in der benachbarten Rudolf-Wild-Halle zu warten, bis Feuerwehr und örtliche Polizei die Strecke wieder freigegeben hatten.

Die Teilnehmer nahmen die Verzögerung gelassen. 30 Minuten später als geplant konnte Karl Bofinger vom ASV Eppelheim den Startschuss für den zehn Kilometer langen Hauptlauf geben. Der Vorjahreszweite Daniel Jungblut vom Laufteam "Runners Point" zeigte seine Läuferqualitäten. Die erste der drei Laufrunden hatte er in 11,10 Minuten absolviert. 22 Minuten zeigte die Uhr nach der zweiten Runde und nach 34,38 Minuten überquerte er die Ziellinie. "Die Verzögerung war etwas nervig. Aber ich habe das alles schon erlebt", erklärte der Hauptlaufsieger im Anschluss. Nach Eppelheim kommt der gebürtige Heidelberger gerne. Der 28-Jährige, der heute in Nußloch lebt, schätzt die Strecke und ging früher hier zur Schule. Die zehn Kilometer sind für den erfahrenen Marathonläufer eher eine Kurzdistanz.

Als beste Läuferin ging beim Hauptlauf Simone Burel von der MTG Mannheim nach 42,02 Minuten durchs Ziel. Das Organisationsteam um Michaela Günther war bemüht, den Zeitverzug durch den Feuerwehreinsatz wieder aufzuholen, damit sich die Starts von Jedermann-, Schüler- und Bambini-Lauf nicht noch weiter verzögerten. Beim Jedermannlauf starteten 62 Läufer. Darunter auch die Eppelheimerin Melanie Brenner, Elferrätin beim örtlichen Karnevalclub. Sie hatte sich durch Waldläufe für die Drei-Kilometer-Distanz fit gemacht.

Beim 1,2 Kilometer langen Schülerlauf sprinteten 61 Teilnehmer los. Der erste überquerte bereits nach 3,49 Minuten die Ziellinie. Ganz zum Schluss durften 63 Bambini ihre Läuferqualitäten unter Beweis stellen. Sie hatten bei strömendem Regen 600 Meter zurückzulegen. Die Bambini erhielten gleich bei Zieleinlauf Urkunde und Malbuch der Sparkasse Heidelberg ausgehändigt.

Die Siegerehrungen für Haupt-, Jedermann- und Schülerlauf fanden gestern ausnahmsweise und bedingt durch die Verzögerung alle nach Abschluss aller Läufe statt. Als schnellster Eppelheimer Läufer beim Hauptlauf wurde Christian Bullerkotte mit 35,52 Minuten ausgezeichnet. Schnellste Läuferin war Susanne Haubner mit 46,56 Minuten. Der TV Eppelheim hatte in diesem Jahr als teilnehmerstärkste Hauptlaufgruppe Konkurrenz bekommen. Den Wanderpokal holte sich der SV 98/07 Seckenheim.