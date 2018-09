Von Christoph Moll

Eppelheim. Peter Schneider ist schon in Turnfeststimmung: "Es kann losgehen, wir freuen uns auf die Gäste", sagt er. Ab Samstag wird die Friedrich-Ebert-Schule eine Woche lang für rund 350 Sportler zum "Hotel" - und bei dem 63-Jährigen laufen die organisatorischen Fäden zusammen. Der ASV Eppelheim übernimmt die Betreuung der Turnfestteilnehmer aus dem Rheinland, rund 50 Helfer des 1500 Mitglieder starken Vereins werden im Einsatz sein. Als Quartiermanager ist Schneider dann quasi der "Herbergsvater". Weitere 250 Teilnehmer werden in der benachbarten Humboldt-Realschule untergebracht und vom TVE betreut. Anders als erwartet übernachten in Eppelheim nur 600 statt 1100 Teilnehmer, da es deutlich weniger Anmeldungen gab, wie Kai Enkler von der Stadt erklärt. Die Turnwettkämpfe finden im Capri-Sonne-Sportcenter statt.

Seit über 30 Jahren ist Peter Schneider aus Plankstadt Mitglied im ASV, spielte früher Volleyball und war in der Vorstandschaft der Leichtathletikabteilung aktiv. Seine Frau Karin ist stellvertretende ASV-Vorsitzende. Sie fragte ihn, ob er die Funktion des Quartiermanagers übernehmen könne. Schließlich war der 63-Jährige, der vor drei Jahren bei der Heidelberger Berufsfeuerwehr in den Ruhestand ging, schon öfter als "Techniker" bei Vereinsveranstaltungen im Einsatz. Peter Schneider stimmte sofort zu. Zusammen mit seiner Frau sowie Claudia Zimmermann und Willi Günther bildet er das Organisationsteam des ASV.

"Wir waren schon selbst auf Turnfesten und haben uns gesagt: Wenn es dieses Jahr bei uns stattfindet, dann übernehmen wir auch die Betreuung", erzählt der 63-Jährige. Gesagt, getan. Los ging's mit den Vorbereitungen bereits Ende des vergangenen Jahres. Das Organisationsteam besuchte Informationsveranstaltungen sowie Hygiene- und Sicherheitsschulungen. Außerdem wurde die Schule unter die Lupe genommen.

"Viele Vereine hatten Probleme, Helfer zu finden, bei uns hat es aber ganz gut geklappt", erklärt Peter Schneider. Etwa 50 Mitglieder meldeten sich - vom jungen Mann bis zur Seniorin. Sie werden täglich in vier Schichten im Einsatz sein. In der Regel übernehmen zwei Helfer eine Schicht. "Nachts sind es auch mal drei, wenn zwei Frauen noch einen Mann dabei haben wollen", sagt Schneider.

Und was sind die Aufgaben? "Wir kontrollieren, dass keine Fremden in die Schule kommen", erklärt der Quartiermanager. Nur wer einen Turnfestausweis hat, kommt rein. Die Nachtschicht schließt um 1 Uhr die Schule ab und schaut bei Rundgängen nach dem Rechten. Ab 3 Uhr nehmen die Helfer das von einem Caterer angelieferte Frühstück entgegen. Ab 5 Uhr läuft die Kaffeemaschine, gegen 6 Uhr sollen 200 Tassen für die Gäste bereitstehen. Die Ausgabe des Frühstücks übernehmen etwa acht weitere Helfer.

"Wir rechnen nicht mit Problemen", sagt Schneider. "Die Turner sind ein liebes Volk." Kontakt mit den Teilnehmern gab es schon vorab per E-Mail: Viele wollten wissen, ob es abends etwas zu essen gibt. Ja, der Verein wirft an vier Abenden den Grill an und verkauft auch Getränke.

"Die Schule wird proppenvoll sein", meint Schneider. Die 350 Gäste kommen aus 20 Vereinen des Turngaus Mönchengladbach und des Niederrheinischen Turnverbands Kempen. Jeder Verein bekommt eines von 34 Klassenzimmern - manche sogar mehrere. Außerdem gibt es vier Zimmer für Großfamilien. Es ist genau geregelt: Jedem Gast stehen 4,5 Quadratmeter zu, maximal 20 dürfen in ein Zimmer. Geschlafen wird auf dem Boden, die Gäste können zum Duschen in die Rhein-Neckar- oder die Ernst-Knoll-Halle gehen.

Morgen Mittag heißt es dann für die Helfer des ASV anpacken: Gleich nach Unterrichtsende werden in den Klassenzimmern Tische und Stühle an die Wand geschoben und Wegweiser aufgehängt. Am Samstagmittag werden die ersten Sportler in Eppelheim erwartet. Ab dann sind Peter Schneider und sein Team rund um die Uhr für die Gäste da. Vom Turnfest selbst werden sie nicht viel sehen: "Wir werden wohl zu kaputt sein."

