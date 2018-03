Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Die Gäste des Heidelberger Sinfonie-Orchesters "TonArt" wohnen bei den nächsten Konzerten einer Projekt-Premiere bei: Auf Wunsch ergänzt während der Aufführungen das Handy das Programmheft. Es besteht nämlich die Möglichkeit, sich mithilfe einer Applikation (App) Informationen in Form eines "Live-Tickers" zu einem der Konzertstücke auf sein Handy senden zu lassen. Realisiert wurde diese Konzert-App von der Klasse 10a des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums auf Anregung von Referendarin Magdalena Rentrop.

Die Grundidee zu dieser App hatte Knud Jansen, der unter anderem das Sinfonieorchester "TonArt" dirigiert. Er wollte Musikkonzerte einem breiteren Publikum zugänglich machen und eventuelle Berührungsängste abbauen.

Cellistin Magdalena Rentrop gab die Gedanken ihres Dirigenten im Musikunterricht an ihre Klasse weiter und traf dabei auf 18 ehrgeizige Schüler, die etwas Neues für die Konzertwelt erschaffen wollten. Der Reiz an der Sache: Das im Unterricht und in Konzertsälen gleichermaßen verpönte Handy steht bei diesem Projekt im Mittelpunkt und versorgt Musikinteressierte während des Konzerts zeitnah mit Informationen zu den gespielten Stücken.

Für die App-Premiere haben sich die Zehntklässler die etwa zehnminütige Ouvertüre aus dem Stück "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber vorgeknöpft. In den zurückliegenden Wochen wurden von den Schülern im Musikunterricht die Inhalte für die App erstellt. Der Komponist und sein Stück wurden eingehend analysiert, die verschiedenen Motive ausgewählt sowie mit Bildern und Texten hinterlegt.

Wert gelegt wurde auf einen schwarzen Bildhintergrund, damit bei der Nutzung des auf lautlos eingestellten Handys das Display nicht als störend empfunden wird. "Mit dieser App kann das Publikum hilfreiche Informationen erhalten, ohne dabei die Musik oder andere Zuhörer zu stören", erklärte Magdalena Rentrop die Projektidee. "Jedem steht dabei frei, ob er das Handy nutzt oder es lieber in der Tasche lässt."

Die Schüler haben mit ihrer Projektarbeit gezeigt, wie genial klassische Musik und neue Medien voneinander profitieren können. Die Schüler haben den Inhalt der App erstellt. Die technische Umsetzung haben Orchesterbratschist Gregor Pogatzki und Max Löhlein aus Rentrops Freundeskreis übernommen. Pogatzki entwickelte die Web-App für alle Betriebssysteme, die vor Ort über einen Link oder über einen QR-Code aufgerufen werden kann. Zusätzlich gibt es für Android-Benutzer eine App, die dieselben Inhalte anzeigt und von Max Löhlein erstellt wurde. Programmhefte liegen bei den Konzerten weiter auch aus. Sie sind in dieser Spielzeit gratis, damit sich jeder über die App und deren Nutzung informieren kann.

Den ersten Probelauf hat die Konzert-App bestanden. Nun gilt es, bei den Konzerten des Sinfonieorchesters "TonArt" im Januar in Ludwigshafen und Heidelberg die Reaktionen von Publikum und Orchester abzuwarten. Sofern die App gut angenommen wird, steht einer Ausweitung auf weitere Komponisten und Stücke nichts im Wege.

Info: Das Sinfonieorchester "TonArt Heidelberg e.V." gibt am Freitag, 29. Januar, mit Dirigent Knud Jansen um 20 Uhr ein Konzert in der Friedenskirche in Ludwigshafen. Am Sonntag, 31. Januar, gastiert das Orchester um 17 Uhr in der Friedenskirche in Heidelberg-Handschuhsheim. Neben Wagners "Tristan und Isolde", Rachmaninoffs "Sinfonie Nr. 2" und der Uraufführung "Archetypi" von "Fradiani" wird auch die Ouvertüre zu "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber aufgeführt. Freies W-Lan steht in den Kirchen nicht zur Verfügung.