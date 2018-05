Eppelheim. (aham) Im Streit um den Zaun am Edeka-Markt werden abermals härtere Geschütze aufgefahren. Einige der Eigentümer der Wohnanlage, die den umstrittenen Zaun errichten haben lassen, haben sich nun einen Heidelberger Fachanwalt für Verwaltungsrecht zur Seite gestellt. Eine der ersten Handlungen von Anwalt Lothar Kaufmann: Er hat im Namen seiner Mandanten eine Beschwerde gegen Bürgermeister Dieter Mörlein eingereicht, und zwar bei der Kommunalaufsicht des Landratsamts.

Rückblick: Im Oktober hatten die Eigentümer der Wohnanlage über dem Edeka-Markt einen zwei Meter hohen Gitterzaun am Supermarktparkplatz aufgestellt. Daraufhin entwickelte sich eine Zaunprotest-Bürgerinitiative, die ihren Unmut mit Protestaktionen laut kundtat. Denn der Zaun blockiert einen circa 100 Meter langen Fußweg von der Rathenaustraße zum Supermarkt.

Die Vorwürfe von Fachanwalt Kaufmann wiegen stark. In einer schriftlichen Mitteilung an die RNZ richtet Kaufmann auch das Wort an besagte Protestler. "Die empörten Bürger müssen sich fragen lassen, ob sie selbst fremde Personen in großer Zahl und zur Tages- und Nachtzeit über ihr Privatgrundstück laufen und Radfahren lassen und hierbei Zerstörung, Vermüllung, Lärm und Kosten in Kauf nehmen möchten."

Insbesondere geht der Heidelberger Fachanwalt aber Rathauschef Dieter Mörlein scharf an. "Anstatt sich tunlichst aus der Auseinandersetzung von Privatleuten über die Nutzung eines Privatgrundstücks herauszuhalten, mischt sich der Bürgermeister ein, schürt den Streit und schiebt meiner Mandantschaft die alleinige Verantwortung zu", so Kaufmann. Deshalb hat er eine Beschwerde bei der Kommunalaufsicht des Rhein-Neckar-Kreises eingereicht.

Der Rechtsanwalt geht sogar noch weiter und meint: "Den Anlass des öffentlich ausgetragenen Streits hat die Gemeinde durch den für sie handelnden Bürgermeister selbst gesetzt." Denn die Stadt habe den Fuß- und Radweg ausbauen lassen, ohne dass es dafür eine straßenrechtliche Grundlage gegeben hätte. So habe die Stadt zum einen mit der Rampe und der Planierung bauliche Veränderungen am Grundstück seiner Mandanten vorgenommen, ohne dass diese das genehmigt hätten. Zum anderen müsse ein Weg, bevor er der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werde, gewidmet oder in einem vom Gemeinderat beschlossenen Bebauungsplan ausgewiesen sein. "Beides ist seit Jahren nicht der Fall", so Kaufmann weiter.

Mit der Beschwerde beim Landratsamt will der Anwalt erreichen, dass die Kommunalaufsicht Bürgermeister Mörlein "auf seine straßenrechtlichen Pflichten hinweist und zur Mäßigung gegenüber den Wohnungseigentümern auffordert", schreibt Kaufmann abschließend.