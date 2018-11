Von Anja Hammer

Eppelheim. Seit 2016 sind die Heidelberger Stadtwerke zuständig für die Eppelheimer Wasserversorgung. Daher war Sven Kregelin zur jüngsten Gemeinderatssitzung gekommen, um einen Spülplan zu erläutern. "Jede Verpackung gehört einmal gereinigt - das gilt auch für Rohre", erklärte der Mann, der bei den Stadtwerken für die Wasserversorgung zuständig ist. Ein Spülplan helfe dabei, festzustellen, wo wie oft gespült werden müsse. Darum ließen die Stadtwerke derzeit vom Technologiezentrum Wasser des Deutschen Vereins des Gas- und Wacherfaches (DVGW) Spülversuche in ihrem Rohrnetz in Heidelberg durchführen. Und dies scheine auch in den Eppelheimer Rohren sinnvoll, gerade im Hinblick auf die Osteinspeisung und die vielen nicht mehr gängigen Schieber und Schieberkreuze.

So lag den Räten nun ein Angebot vom Technologiezentrum Wasser vor. Die Summe war den öffentlichen Unterlagen nicht zu entnehmen; Christa Balling-Gündling (Grüne) sprach im Laufe der Diskussion jedoch einmal von 65.000 Euro. Doch als Kämmerer Hubert Büssecker erwähnte, dass zu dem Preis noch Kosten für die Arbeiter der Stadtwerke, womöglich 20.000 Euro, hinzukämen, war das Entsetzen im Räterund groß.

Zwar wolle man nicht erleben, dass man in Eppelheim wie neulich in Plankstadt das Wasser abkochen müsse, so Trudbert Orth (CDU), aber: "Uns stört, dass wir kein Vergleichsangebot einer anderen Firma haben." Schließlich würde doch der Kämmerer immer zu Sparsamkeit aufrufen. Dafür hatte Kregelin eine einfache Erklärung: "Das Verfahren ist relativ neu und das hat nun mal der DVGW entwickelt."

Linus Wiegand (CDU) hatte Bedenken wegen der Schieber und der damit verbundenen Kosten - die niemand nennen konnte. Und Guido Bamberger (EL/FDP) fand, dass man erst die Schieber reparieren sollte, bevor ein Spülplan erstellt werde. Büssecker und Kregelin hielten dagegen: Die Spülversuche würden dabei helfen, herauszufinden, wie viele Schieber kaputt sind.

Am Ende wurde kein Beschluss gefasst. Zwar war allen der Wert sauberen Wassers bewusst, doch ohne ein Angebot, in dem alle Kosten aufgeführt seien, wollte man den Auftrag nicht vergeben. "Alles andere wäre wieder ein Blankoscheck", so Alexander Pfisterer (SPD). Bürgermeister Dieter Mörlein versprach, ein vollständiges Angebot einzuholen und es dem Rat erneut zur Entscheidung vorzulegen.