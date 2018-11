Von Nikolas Beck

Eppelheim. Nein, so richtig wohl fühlten sich die Stadträte nicht, als es in der jüngsten Sitzung plötzlich um den eigenen Geldbeutel ging. Bürgermeister Dieter Mörlein hatte vorgeschlagen, das Sitzungsgeld ab 1. Januar 2015 für jeden der 22 Räte von aktuell 35 Euro auf 45 Euro pro Gemeinderats- und Ausschusssitzung anzuheben. Die Jahrespauschale von 150 Euro pro Mitglied bliebe erhalten, die 100-Euro-Pauschale pro Mitglied für die Fraktionskasse würde hingegen entfallen.

Im Zusammenhang mit der Pauschale für die Fraktionskasse hatte die Gemeindeprüfungsanstalt darauf hingewiesen, dass die Fraktionen über die Verwendung dieser Gelder Buch führen und die Belege dokumentieren müssen. Eine solch detaillierte Buchführung sei allerdings "weltfremd" und für die Fraktionen ein erheblicher, nicht vertretbarer Mehraufwand, meinte Mörlein.

Nicht nachvollziehen konnte das Problem SPD-Fraktionssprecherin Renate Schmidt. Zum einen habe man stets Buch geführt, die Verwaltung habe nur nie Nachweise verlangt. Zum anderen sei die Pauschale für Fraktionsarbeit wichtig, da Informationen eingekauft oder Fortbildungen bezahlt werden müssen.

Trudbert Orth (CDU) hielt es zwar prinzipiell für besser, das Geld jedem Einzelnen zu geben, wollte aber zunächst einmal wissen, was in anderen Gemeinden bezahlt werde. Man sitze zwar nicht zum Geldverdienen am Ratstisch, aber gemessen am Zeitaufwand liege die Entschädigung mit Sicherheit unter dem gesetzlichen Mindestlohn, schmunzelte der CDU-Sprecher.

Mit Zahlen aus umliegenden Gemeinden konnte Sebastian Unglaube (Grüne) dienen. Im Durchschnitt zwischen 50 und 70 Euro erhielten die Räte andernorts - pro Monat. Die aktuelle Problematik erinnere ihn dennoch an eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vor einigen Jahren. Gleichzeitig hätten damals die Bundespolitiker ihre Diäten erhöht. Schwer vermittelbar sei es daher, in Eppelheim vom Sparen zu reden, dann aber das Sitzungsgeld anzuheben. Andererseits habe er sich mal den Spaß gemacht, auszurechnen, was ein Ratsmitglied einen Eppelheimer koste: 0,02 Cent pro Tag ...

Auch Grünen-Sprecherin Christa Balling-Gündling wollte vor einer Beschlussfassung Vergleichswerte mit anderen Gemeinden vorliegen haben. Für Fraktionskollege Martin Gramm stand fest, dass dieser "bürokratische Wasserkopf entwässert" werden müsse. Allerdings habe man ja keinen Zeitdruck.

Einzig Lothar Wesch (SPD) wollte die Entscheidung nicht vertagen und sich dafür wenn nötig auch "eine blutige Nase abholen". Niemand glaube wohl ernsthaft, dass in anderen Gemeinden weniger ausgezahlt werde und "wir demnächst hier sitzen und kürzen". Statt zwei Pauschalen getrennt auszuzahlen, sollte jeder Rat jährlich 250 Euro bekommen. Die zusätzlichen 100 Euro könnten dann immer noch an die Fraktionskassen gespendet werden.

Somit wird das Thema demnächst wohl wieder auf der Tagesordnung stehen. Mörlein: "Mal schauen, was daraus wird."