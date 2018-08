Von Rainer Laux

Eppelheim. Die Würfel sind gefallen: Per Mehrheitsbeschluss hat der Gemeinderat am Montagabend den Bau des Schul- und Freizeitzentrums (SFZ) beschlossen. Die Planung des Bauamtes sieht ein lang gezogenes Gebäude zwischen Ebert-Schule und Rhein-Neckar-Halle vor, das auf zwei Etagen Mensa, Schul- und Freizeiträume sowie eine Schulbibliothek mit circa 200 Quadratmetern bietet. Der Beschluss wurde mit 13 Jastimmen, fünf Neinstimmen und drei Enthaltungen gefasst. Der Kostenrahmen wurde mit rund 8,5 Millionen angegeben.

Trotz uneinheitlicher Linie innerhalb der SPD hatte zuvor Renate Schmidt in einem letzten Anlauf den weitergehenden Antrag gestellt, doch noch eine Mehrheit für ein SFMZ zu erreichen. Wobei das M für Medien, also die komplette Bibliothek steht, nicht nur für eine Schulbibliothek. Dieser Antrag scheiterte bei neun Jastimmen an zwölf Neinstimmen.

Hintergrund Hintergrund Das Schul- und Freizeitzentrum (SFZ) soll laut Planung des Eppelheimer Bauamtes auf 3300 Quadratmetern zweigeschossig im Westen des Schulzentrums entstehen. Links ist nahe der Rhein-Neckar-Halle der Mensaflügel (grün) zu sehen. Hier befinden sich Küche, Toiletten und sonstige Funktionsräume. Vorgelagert (rot) sieht die Planung die Möglichkeit eines Veranstaltungsraums vor. Im [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Das Schul- und Freizeitzentrum (SFZ) soll laut Planung des Eppelheimer Bauamtes auf 3300 Quadratmetern zweigeschossig im Westen des Schulzentrums entstehen. Links ist nahe der Rhein-Neckar-Halle der Mensaflügel (grün) zu sehen. Hier befinden sich Küche, Toiletten und sonstige Funktionsräume. Vorgelagert (rot) sieht die Planung die Möglichkeit eines Veranstaltungsraums vor. Im Obergeschoss ist das westliche Drittel als Schulbibliothek geplant, zwei Drittel des Obergeschosses bleiben frei für den Luftraum über der Mensa. Das untere Stockwerk des sich anschließenden Gebäudeblocks (rot) ist Freizeiträumen verschiedener Größe vorbehalten. Im Obergeschoss befinden sich Lernateliers. Die Verbindung zur Bibliothek und Mensa wird durch ein Treppenhaus geschaffen. Eine Verbindung zum nächsten Block bildet die Aula im Erdgeschoss (grau). Sie hat in der Mitte ein offenes Treppenhaus, das zu einem Viereck aus Fluren führt. An den vier Ecken der Aula befinden sich im Erd- und Oberschloss jeweils Toiletten. Im letzten Gebäudeblock (lila) nahe der Friedrich-Ebert-Schule sind im Erdgeschoss Schulräume vorgesehen, im Obergeschoss Lernateliers. lx

[-] Weniger anzeigen

In einem dritten Teilbeschluss wurde bei zwölf zu neun Stimmen festgelegt, dass die Firma FWD den Zuschlag erhält, die bisher vorgelegte Planung zur sogenannten "Neuen Mitte" auf dem Heckmann-Gelände weiter zu verfolgen und die dazu notwendigen Schritte vorzunehmen. Zwischen Rathaus und Wasserturm sollen einmal ein Geschäftshaus, die Bibliothek mit 600 Quadratmetern und ein Wohnhaus entstehen. Wobei das Grundstück, die Bibliothek und die Tiefgarage mit 42 Plätzen rund 3 Millionen Euro kosten sollen.

Dieses Projekt soll sukzessive umgesetzt werden. Bürgermeister Dieter Mörlein erläuterte dem Gremium hierzu lange Zahlenreihen und legte die Erbpachtproblematik und Möglichkeiten eines vorzeitigen Zugriffs dar.

Mörlein drängte zur Eile, es sei "fünf nach zwölf" und das SFZ müsse "jetzt auf die Rille gesetzt" werden, dies habe Priorität. Gleichzeitig solle die innerstädtische Entwicklung weiterbetrieben werden, wozu sukzessive Beschlüsse notwendig werden würden.

Vom ursprünglichen Beschlussvorschlag mussten einige Punkte gestrichen werden, zum Teil auf Drängen von Peter Bopp (FDP). Dabei ging es um Kaufsummen und die Übernahme der Tiefgarage für 1 Million. Aus dem Räterund kam Kritik wegen der vielen geschätzten Zahlen und Unwägbarkeiten, die so deshalb noch nicht beschlussreif seien.

Eppelheim verabschiedete damit auch sich gleichzeitig vom Wulff-Entwurf von vor etwa fünf Jahren. Er sei laut Mörlein veraltet und könne sowieso nicht mehr benutzt werden.

An den gültigen Beschluss vom 20. Januar zum SFZ und der "Neuen Mitte" erinnerte Trudbert Orth (CDU). Er sagte, dass man bei Untätigkeit auf Jahrzehnte keine Chance mehr zur Gestaltung der wichtigen Ortsmitte bekomme. Die Bibliothek müsse in der Zwischenzeit im Waberbau untergebracht werden. Die Projekte seien finanzierbar, andere müssten dafür aber zurückstehen.

Gerade die Finanzierbarkeit bezweifelte Christa Balling-Gündling (Grüne). Nach der Kommunalrechtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt sei die "in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme von 15 Millionen Euro zu überdenken, da die Folgekosten nicht erwirtschaftet werden" könnten. Die Folgekosten würden nicht beachtet, für andere Pflichtaufgaben fehle das Geld, etwa für Kindereinrichtungen. Die Verknüpfung zweier Baumaßnahmen, die jede für sich kaum finanzierbar sei, verstoße gegen die Gemeindeordnung.

Diese Verknüpfung bezeichnete Renate Schmidt als "Eppelheimer Heimtücke". Am Ende aller Zahlenspiele stünde 2017 außerdem eine Verdreifachung des jetzigen Schuldenstandes.

Die Minderheitsmeinung innerhalb der SPD vertrat Lothar Wesch. Er sagte unter anderem, dass sich der Norden bevölkerungsmäßig stärker entwickele und die "Neue Mitte" ohne Bibliothek nicht denkbar sei. Laut Judith Masuch (CDU) seien zudem an der Theodor-Heuss-Schule mehr Grundschüler als im Süden.