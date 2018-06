Von Anja Hammer

Eppelheim. Was darf die Öffentlichkeit wissen und was nicht? Bei dieser Frage gingen die Meinungen in der jüngsten Gemeinderatssitzung weit auseinander. Auf der einen Seite die Grünen, die öffentlich diskutieren wollten, zu welchem Ergebnis die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) gekommen war, als sie die städtischen Bauausgaben zwischen 2011 und 2015 unter die Lupe genommen hat. Auf der anderen Seite war Dieter Mörlein, der den Grünen genau das verbieten wollte. "Das geht nur in nicht-öffentlicher Sitzung", so der Rathauschef. "Das steht so in der Gemeindeordnung."

Doch das wollten die Grünen so nicht gelten lassen - zumal Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling ihre vorbereitete Stellungnahme schon an die Presse weitergegeben hatte. Demnach hat die GPA moniert, dass einige Aufträge ohne Ausschreibung vergeben wurden. Darunter nicht nur Kleinbeträge, sondern auch Summen wie 260.267 Euro für Maler- und Bodenbelagsarbeiten, 122.000 Euro für eine Heizung oder 360.000 Euro für Arbeiten in einer Schule. Dabei sei eine sogenannte "freihändige" Vergabe nur bis 15.000 Euro zulässig, so Balling-Gündling. Zudem habe die GPA ihren Worten nach festgestellt, dass es für einige Nachträge keine nachvollziehbare Preisermittlungsgrundlage gäbe. "Beides zeugt nicht von einem sorgsamen Umgang mit den Finanzen der Gemeinde", so das Fazit der Grünen-Sprecherin.

Balling-Gündling wie auch SPD-Fraktionsvorsitzende Renate Schmidt monierten, dass einige "angemahnte Verstöße" gleicher Art seien, wie sie schon im vorangegangenen GPA-Bericht aufgeführt wurden. Renate Schmidt konkretisierte den Adressat ihrer Kritik: "Sie wissen, wen ich meine - ich sage bewusst nicht ,die Verwaltung’."

Und schon war wieder der Streit um die Rathausspitze ausgebrochen. Bürgermeister Mörlein entgegnete nur: "Ihr macht’s euch leicht, hei-ei-ei!" Was Ersi Xanthopoulos (Grüne) konterte mit: "Dann machen Sie halt Platz!" Dann war es mit der Gelassenheit bei Mörlein vorbei: Er könne es nicht mehr hören. Er habe gute Mitarbeiter im Rathaus, die gute Arbeit leisten würden. "Und sie sagen jetzt, dass alles nichts war!" Die Vorwürfe seien umso schlimmer, da sie von Menschen kämen, die keine Ahnung vom Bauen hätten.

Am Ende nahm der Rat den Prüfbericht einstimmig zur Kenntnis - wenn auch die anderen Fraktionen, also CDU und EL/FDP, signalisierten, dass man über den Prüfbericht noch einmal reden müsse. Ob dies öffentlich oder nicht-öffentlich geschehen wird, hängt nun vom Kommunalrechtsamt ab. Denn dieses soll in dieser Frage entscheiden. "Und wir hätten gerne eine Kopie", betonte Sebastian Unglaube (Grüne).