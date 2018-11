Von Manuel Reinhardt

Eppelheim. Das mit den E-Mails ist in Eppelheim derzeit so eine Sache. Sorgte doch jüngst die elektronische Nachricht von Patricia Popp an Dieter Mörlein für Furore, in der sie mitteilte, als Amtsverweserin bereitzustehen. Am Dienstag erhielt die Verwaltung eine Mail, die für Überraschung sorgte. Denn die Erben von Astrid Lindgren haben nun angeboten, dass die Stadt den Namen "Villa Kunterbunt" für den kommunalen Kindergarten behalten kann - und zwar kostenlos.

"Wir waren sehr überrascht", sagt Annette Busch von der Stadtverwaltung über die Nachricht aus Schweden. "Es ist auch nicht von unserer Seite ausgegangen", so die Verwaltungsmitarbeiterin. Ursprünglich stand im Raum, dass der Kindergarten den Namen "Villa Kunterbunt" für 500 Euro pro Jahr nutzen könne. Darüber sollte ein Lizenzvertrag abgeschlossen werden. Der Gemeinderat lehnte dies in seiner jüngsten Sitzung aber ab, nach 23 Jahren sollte der Kindergarten also umbenannt werden.

Als Eppelheim die Erben kontaktiert habe, so begründet Johan Palmberg, Urenkel von Astrid Lindgren, den Schritt, sei man sich über die große Zahl an Kindergärten mit diesem Namen nicht bewusst gewesen. "Uns hat zuvor nur ein Bruchteil davon kontaktiert", so Palmberg.

Also entschied sich die Erbengemeinschaft, in Sachen Markenrecht einen anderen Ansatz zu wählen. "Für uns ist das nicht in erster Linie eine Frage des Geldes", sagt der Nachkomme der schwedischen Kinderbuchautorin. "Sondern vielmehr um sicherzustellen, dass unsere Marke und unser Urheberrecht respektiert werden." Daher "werden wir keine Gebühr von kommunalen Kindergärten verlangen", erklärt Johan Palmberg.

Natürlich freue man sich, dass der Name und Pippi Langstrumpf in Deutschland so populär sei und vielfach genutzt werde. "Auf der anderen Seite würden wir als Rechteinhaber es vorziehen, wenn man uns oder Astrid, als sie noch lebte, gefragt hätte, ob es erlaubt ist, den Namen für den Kindergarten zu nutzen", sagt Palmberg.

Er erklärt gegenüber der RNZ aber, dass der Kindergarten weiter "Villa Kunterbunt" heißen darf. Die Frage, ob die Erben der Stadt die Namennutzung erlauben, beantwortet er deutlich: "Ja." Ob Eppelheim den Namen nutzen will oder nicht, "liegt an ihnen".

Einen Lizenzvertrag soll es aber trotzdem geben. Darin würde dann festgehalten werden, dass die Erben der Stadt den Namen zu ihren Bedingungen überlasst. "Zum Beispiel, dass es nicht exklusiv für Eppelheim ist und dass sie den Namen nicht jemand anderem übertragen können", so Palmberg. Auch gebe es Beschränkungen hinsichtlich der Vermarktung.

"Wie die Stadt weiter mit der Sache umgeht, kann man noch nicht sagen", erklärt Annette Busch. Sie habe die E-Mail, die auf Englisch geschrieben ist, gleich an Bürgermeister Dieter Mörlein weitergeleitet. "Ich weiß darüber noch nichts", sagte der Rathauschef, den die RNZ "auswärts" erwischte. Erst in der nächsten Woche wird er zurück sein.

Bürgermeister und Gemeinderat müssten nun entscheiden, ob der jüngste Ratsbeschluss umgesetzt und Abstand von einem Lizenzvertrag mit Lindgrens Erben genommen oder Name doch weiter genutzt wird - und die "Villa" somit Kunterbunt bleibt.