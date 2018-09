Von Sabine Geschwill

Eppelheim. "Heute gibt’s was Lustiges." Christa Unglaube freute sich schon beim Aufsuchen ihres Sitzplatzes auf den Kabarettabend mit Heinrich del Core. Die Eppelheimerin sollte Recht behalten. Sie wurde in der Tat bestens unterhalten - und mit ihr viele weitere Besucher im fast ausverkauften Kultursaal der Rudolf-Wild-Halle. Viele kannten den mehrfach ausgezeichneten Comedy-Preisträger bereits. So wie Alexander und Elisabeth Ehrhard: "Der ist richtig gut", war sich das Ehepaar einig. Sie hatten ihn schon im Capitol in Mannheim live erlebt und sind seither von ihm total begeistert. Sein neues Programm "Ganz arg wichtig" kannten sie noch nicht und waren daher sehr gespannt.

Um es vorweg zu nehmen: Es wurde für das Publikum ein Abend zum Tränenlachen. Die große Kunst des 1961 in Rottweil geborenen Bühnenakteurs und gelernten Zahntechnikers: Eigene Erlebnisse, alltägliche Situationen und Kuriositäten schildert er hinreißend komisch und so detailgetreu, dass man glaubt, sie selbst erlebt zu haben oder zumindest dabei gewesen zu sein. Heinrich del Core ist witzig, schlagfertig und mit einer sensationellen Beobachtungsgabe ausgestattet. "Die schönsten Geschichten schreibt das Leben", erklärte er seinen Gästen. Die kamen aus allen Himmelsrichtungen zum Kabarettabend in die Rudolf-Wild-Halle. Die vier Nachzügler, die von ihm noch begrüßt und mit herzlichen Worten zu ihrem Platz begleitet wurden, kamen gar aus Rottweil, dem Wohnort des Comedians. "Da hätten wir ja zusammen fahren können", stellte er direkt fest.

Er wusste schon bei der Vorstellung seiner Person sein Publikum zu erheitern: "Mein Vater ist Italiener, meine Mutter Rottweiler." Einige Gründe führte der Halbitaliener auf, warum Rottweil, übrigens die älteste Stadt Baden-Württembergs, eine Reise wert ist. Dazu gehörten der Test-Tower für Hochgeschwindigkeitsaufzüge mit Aussichtsplattform und freier Sicht bis in die Schweiz und der Neubau der Justizvollzugsanstalt. "Dann haben wir die schönste und die schlechteste Aussicht gleich nebeneinander", so sein Kommentar.

Der Comedian hat ein Markenzeichen: seine knallroten Schuhe. Auch in Eppelheim hatte er sie an. Und wie man feststellen konnte, legt der Halbitaliener auch sonst großen Wert auf schicke Kleidung und ein adrettes Erscheinungsbild.

Dass del Core gerne mit dem Publikum agiert und ihn selbst vermeidbare Störungen nicht stören, machte gleich sein erster Hinweis deutlich: "Was ganz arg wichtig ist: Bei mir dürfen Sie das Handy anlassen!" Wenn eines klingeln würde, hätte man nämlich meist was zu lachen.

Der dreifache Familienvater ließ "die Hosen runter" und zeigte mehrfach über den Abend verteilt, wer in seiner Familie "die Hosen an hat" - nämlich seine Frau. Sie liebt Partys: Dessous-Party, Tupper-Party und Thermomix-Party. Vor allem Letzteres war ihm unverständlich: "Da stehen Frauen um ein Gerät, das aussieht wie eine alte Maya-Opferschale." Sein Bitten und Betteln half nichts und auch nicht die Warnung an seine Frau, sich von diesem Gerät nicht aus der Küche mobben zu lassen. Sie hatte sich zu einem Kauf hinreißen lassen. Traurig verkündete er: "Wir haben einen Thermomix als neuen Mitbewohner." Jetzt wartet Heinrich del Core darauf, dass bald in der Krimireihe "Tatort" die Folge "Tod im Thermomix" gedreht wird.

Welche Nöte ein Mann durchmachen muss, wenn’s ihm "pressiert", er also dringend auf Toilette muss, aber gleichzeitig einer älteren Dame mit Rollator behilflich sein will, schilderte del Core ebenfalls auf köstliche Weise. Zu allem Übel verstrickte ihn die Seniorin in dieser Situation auch noch in tiefgreifende politische Gespräche. Dabei ging es unter anderem um die Politik Erdogans, dessen Anhänger in Deutschland und das Türkei-Referendum. Für Heinrich del Core war das "wie wenn Freilandhühner für Käfighaltung demonstrieren".