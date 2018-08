Von Anja Hammer

Eppelheim. Es ist vollbracht. Eppelheim hat einen Haushalt. Doch die Freude darüber fiel im Gemeinderat nur verhalten aus (siehe weitere Artikel). Und das nicht nur, weil der Etat fürs laufende Jahr erst so spät vorgelegt wurde. Die schlechten Nachrichten lassen sich in einem Satz zusammenfassen: Die Ausgaben steigen, aber die Einnahmen sinken. Unterm Strich steht ein fettes Minus von 12,2 Millionen Euro. "Eigentlich sollte aber die Erwirtschaftung eines Überschusses der Regelfall sein", sagte Kämmerer Hubert Büssecker mit ernster Miene.

Hintergrund Der Eppelheimer Haushalt wird bereits im zweiten Jahr nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt. Dieser ist nicht mehr unterteilt in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Die wichtigsten Zahlen (in Euro) des Haushalts im Überblick: Einnahmen

Einkommensteuer 7,81 Mio.

Schlüsselzuweisungen Land 4,34 Mio.

Der Eppelheimer Haushalt wird bereits im zweiten Jahr nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt. Dieser ist nicht mehr unterteilt in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Die wichtigsten Zahlen (in Euro) des Haushalts im Überblick: Einnahmen

Einkommensteuer 7,81 Mio.

Schlüsselzuweisungen Land 4,34 Mio.

Gewerbesteuer 2,0 Mio. Ausgaben

Personalkosten 5,98 Mio.

Kinderbetreuung 5,66 Mio.

Baumaßnahmen 5,49 Mio.

Vermögensunterhaltung und Betriebskosten 4,95 Mio.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3,3 Mio.

Schulen 3,28 Mio.



Schuldenstand Jahresende: 28,40 Mio.

Der Herr über die Eppelheimer Finanzen sieht zwei Hauptgründe für diese Entwicklung. Da ist zum einen der "eklatante Einbruch" bei der Gewerbesteuer. Bisher war diese immer Eppelheims großes Pfund. Doch die Übernahme des Aromengeschäfts von Wild durch den US-Konzern ADM hinterlässt auch Spuren im städtischen Haushalt: Zwei Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen sind für dieses Jahr nur angesetzt. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren 7,4 Millionen Euro angesetzt - herausgekommen sind sogar 15,5 Millionen Euro mehr.

Und eben diese guten Zahlen aus der Vergangenheit verursachen heute das zweite Problem: Denn die Umlagen und Zuweisungen werden berechnet mit den Zahlen des 2014er-Haushalts - ein steuerstarkes Jahr. Somit muss Eppelheim nun mehr an Kreis und Land abdrücken, bekommt aber aus dem Finanzausgleich weniger. Gab es etwa 2015 noch 8,7 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen vom Land, sind es in diesem Jahr nur 4,3 Millionen Euro. Ans Land fließen hingegen nun 5,3 Millionen Euro an allgemeinen Umlagen - im Vorjahr waren es 2,3 Millionen Euro.

Glück im Unglück hat Eppelheim insofern, dass das dicke Minus von 12,2 Millionen Euro durch die Ergebnisrücklage vom Vorjahr - etwa durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen und nicht ausgeführte Maßnahmen - abgedeckt werden kann. Der Sparstrumpf schrumpft also im Laufe des Jahres von 19,8 auf 7,5 Millionen Euro zusammen. "2017 sieht es dann allerdings dramatisch schlechter aus", warnte Büssecker. Letztendlich hänge alles von der Entwicklung der Gewerbesteuer ab. "Mit einer baldigen positiven Entwicklung ist aus momentaner Sicht aber eher nicht zu rechnen, weshalb wir Aufwendungen und Erträge auf den Prüfstand stellen müssen", so der Kämmerer weiter.

Doch 2016 wird erst einmal weiter kräftig investiert: 10,5 Millionen Euro steckt die Stadt in verschiedene Projekte. Allein 5,5 Millionen Euro werden verbaut: Der Großteil fließt in den Neubau für die Kinderbetreuung in der "Villa Kunterbunt", doch auch neue Klassenzimmer an der Realschule und der Theodor-Heuss-Schule, zwei Aufzüge an der Friedrich-Ebert-Schule und die Planung des Schüler-, Medien- und Freizeitzentrums sind im Haushalt berücksichtigt. 3,3 Millionen Euro sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen wie etwa die Wohnanlage in der Stresemannstraße, ein Grundstück für den Kindergarten und Wohnraum für soziale Zwecke. Hinzu kommen neue Fahrzeuge und Uniformen für die Feuerwehr, zwei Fahrzeuge für den Bauhof, Kanalbau, Straßenbau und und und.

Das alles kann die Stadt aber nicht aus eigener Tasche bezahlen: Vielmehr ist eine Darlehensaufnahme von 7,9 Millionen Euro vorgesehen. "Sie finanziert rund 75 Prozent der Investitionen", verdeutlichte Kämmerer Büssecker. Der Rest wird durch Grundstücksverkäufe und Zuschüsse vom Land gedeckt.

Die Folge: Der Schuldenberg wächst weiter. Am Jahresende sind 32,1 Millionen Euro - einschließlich der Schulden des Wasserwerks und des ÖPP-Projekts - angehäuft. Pro Einwohner sind das dann 2133 Euro. Zum Vergleich: Der Durchschnitt liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 1100 Euro pro Einwohner.

Trotz dieser düsteren Aussichten wurde das mehr als 400 Seiten umfassende Zahlenwerk bei zwei Enthaltungen von Sebastian Unglaube und Christa Balling-Gündling, beide von den Grünen, mehrheitlich beschlossen.