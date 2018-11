Eppelheim. (sg) Die Nachbargemeinde Plankstadt hat es vor zwei Wochen hinter sich gebracht und ihr Grundbuchamt abgegeben. Jetzt war Eppelheim dran: Letzte Woche wurden im Rathaus das elektronische Grundbuch abgeschaltet und die Daten gesichert. Gestern fuhr der Umzugslaster vor. Wehmütig verstaute Grundbuch-Ratschreiberin Bettina Beigel in den letzten Tagen und Wochen alle Grundbücher und Grundakten in Kartons. Denn das Eppelheimer Grundbuchamt ist künftig dem Amtsgericht Mannheim zugeordnet.

Seit über 25 Jahren ist Bettina Beigel im Grundbuchamt der Stadt tätig. Jetzt ist die Arbeit von ihr und ihrer langjährigen und mittlerweile in den Ruhestand verabschiedeten Kollegin Hannelore Laube in 355 Umzugskartons verpackt. Zwischengelagert wurden diese in zwei Klassenzimmern der benachbarten Theodor-Heuss-Schule. Von dort wurden sie gestern in den Umzugslaster geladen und abtransportiert. "Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man seine Arbeit einpackt und abgibt", lässt Bettina Beigel durchblicken.

Weit über 10.000 Akten haben nun ihre Reise nach Kornwestheim angetreten. In einem ehemaligen Salamanderwerk werden die Grundbücher und Akten aller Grundbuchämter zentral für das ganze Land gelagert. Statt eines Grundbuchamtes gibt es in Eppelheim künftig nur noch eine Grundbucheinsichtsstelle. Einziger Unterschied: Es können vor Ort keine Grundbucheinträge mehr vorgenommen werden.

"Auf die Eintragung in das Grundbuch haben wir keinen Einfluss mehr", sagte Amtsleiter Stanislaus Krawczyk. Er sei aber zuversichtlich, dass die Kollegen in Mannheim die Bürger genauso schnell und gut bedienen werden, wie sie es bisher in Eppelheim gewohnt waren. "Wir werden aber weiterhin die Bürger in Grundbuchangelegenheiten beraten, Grundbucheinsicht gewähren, Grundbuchabschriften erteilen und öffentliche Unterschriftsbeglaubigungen vornehmen", erklärt Krawczyk.

In Baden-Württemberg ist die Mitte 2010 beschlossene Reform des Notariats- und Grundbuchwesens in den Städten und Gemeinden in vollem Gang. Bis Ende 2017 sollen landesweit alle 667 Grundbuchämter bei den Städten und Gemeinden aufgehoben und an 13 Standorten konzentriert werden. Die organisatorische Abwicklung ist für alle eine große Herausforderung. In den nächsten Wochen und Monaten werden die Grundbuchämter Oftersheim, Hemsbach, Ladenburg, Reilingen, Hirschberg an der Bergstraße, Neulußheim, Sandhausen, Altlußheim, Schwetzingen und Hockenheim dem Grundbuchamt des Amtsgerichts Mannheim zugeordnet sein.