Nicht damit einverstanden, dass auf diesem Areal in der Wasserturmstraße 77 Wohncontainer aufgestellt werden, war der Technische Ausschuss Eppelheims. Die Umnutzung der Gebäude, einer ehemaligen Arbeiterunterkunft, in eine Anlage für soziale Zwecke wurde allerdings genehmigt. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Eppelheim. Ein wenig an den lateinischen Spruch "Quod licet jovi, non licet bovi" - sinngemäß: Was für den lieben Gott gilt, gilt nicht unbedingt für den Ochsen - erinnert fühlte man sich in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) des Gemeinderates. Und zwar dann, als CDU-Fraktionsvorsitzender Trudbert Orth in der Debatte um die "Errichtung eines Gebäudes für soziale Zwecke" in der Gutenbergstraße 12 festhielt, man könne doch "nicht bei einem genehmigen, beim anderen aber nicht". Denn in der Tat hatte der Ausschuss mit vier Enthaltungen und ansonsten nur mit Ja-Stimmen die "Umnutzung einer Arbeiterunterkunft in eine Anlage für soziale Zwecke" in der Wasserturmstraße 77 genehmigt.

Wie der Beschlussvorlage zu entnehmen war, ist unter "Anlage für soziale Zwecke" ein Asylbewerberwohnheim zu verstehen, in dem "33 Zimmer sowie Gemeinschaftsküchen und Waschräume, WC-Anlagen, Duschen etc. vorgesehen" sind. Von den Ausschussmitgliedern hingegen nicht durchgewinkt wurde das Vorhaben "Aufstellung von Wohncontainern als Anlage für soziale Zwecke", ebenfalls an der Adresse Wasserturmstraße 77. Und zwar in jenem Hof, der direkt an die Arbeiterunterkunft angrenzt.

Von vier Enthaltungen einmal abgesehen, votierte der Rest mit Nein und schloss sich damit der Position der SPD-Fraktionsvorsitzenden Renate Schmidt an. Nicht zustimmen zu wollen, hatte sie damit begründet, dass das Grundstück überlastet werde, was für die Integration aus ihrer Sicht "nicht förderlich" sei. Als Vorsitzende der Grünen-Fraktion tadelte Christa Balling-Gündling, dass eine derartige Konzeption "natürlich sehr massiv ist".

Dann war jener Tagesordnungspunkt an der Reihe, der Trudbert Orth auf den Plan rief. Vor der Diskussion musste CDU-Rat Linus Wiegand den Ratstisch freilich wegen Befangenheit verlassen, denn er ist es, der an Stelle einer bestehenden Bebauung ein neues "Gebäudes für soziale Zwecke" errichten möchte und zwar in der Gutenbergstraße 12. Von Trudbert Orth wurde Wiegand bescheinigt, dass dieser "gescheite Wohnungen bauen" will.

Doch die große Mehrheit des Ausschusses schloss sich einer Auffassung an, die SPD-Rat Alexander Pfisterer so auf den Punkt gebracht hatte: "Man sollte vermeiden, dass Gewerbefläche massiv bebaut wird mit Wohnbau." Und auch wenn dieses Bauvorhaben "viel besser ist als eine Containerlösung", stehe es "dem entgegen, was wir hier immer predigen". Christa Balling-Gündling pflichtete ihm bei und sprach davon, dass dies "im Gewerbegebiet ein Präzedenzfall wäre für den Abriss bestehender Gebäude und den Neubau von Wohngebäuden".

Ihr Fraktionskollege Sebastian Unglaube wiederum erklärte an Trudbert Orth gewandt, dass dies nichts damit zu tun habe, dass es sich um einen CDU-Gemeinderat handele. Aber selbst dann, wenn es sich um das "Ansprechendste" drehe, was er bislang gesehen habe, werde er nicht zustimmen. Eine Gefahr, dass es eine weitere Umwidmung von Gewerbe- in Wohnfläche gebe, sah auch Guido Bamberger von der Eppelheimer Liste.