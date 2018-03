Nachmittags scheint die Sonne direkt in die Zimmer, deshalb haben manche Bewohner Laken oder Prospekte aufgehängt. Fotos: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Bert und Heidi Grimmer bekommen als unmittelbare Nachbarn der Flüchtlingsunterkunft in der Lilienthalstraße vieles mit. Zwangsläufig sehen sie, was auf dem angrenzenden Grundstück geschieht und können über manches nur den Kopf schütteln. Vor allem aber möchten sie Verbesserungen für die Flüchtlinge erreichen. "Wir haben schon Kontakt mit dem zuständigen Sozialarbeiter, der Eppelheimer Flüchtlingshilfe und dem Landratsamt gesucht", sagt Bert Grimmer. "Es hat sich aber leider kaum etwas getan."

Das Ehepaar stößt aber bei den zuständigen Behörden nicht ganz auf taube Ohren: Die Anregung, die Lilienthalstraße wegen spielender Kinder auf der Straße als Tempo-30-Zone auszuweisen, wurde bereits umgesetzt. Jetzt wollen die beiden weiteren Missstände und Beeinträchtigungen ein Ende bereiten. Bert Grimmer zeigt bei einem Rundgang die Probleme auf.

Erstes Problem: Das Gebäude, in dem rund 200 Flüchtlinge wohnen, hat eine Feuerfluchttreppe, die von Kindern als Spielplatz genutzt wird. "Die Treppe wird in Ermangelung eines Spielplatzes völlig zweckentfremdet. Das entspricht nicht der Vorschrift." Grimmers möchten den Vermieter der Flüchtlingsunterkunft dazu bewegen, einen Spielplatz einzurichten. "Das brachliegende Gelände gegenüber der Unterkunft gehört ihm auch", erklärt Grimmer.

Zweites Problem: Der am Gebäude entlang zur Lilienthalstraße führende Fluchtweg war bis kurz vor dem Besuch der RNZ täglich mit mehr als 30 Fahrrädern zugestellt. "Da wäre im Brandfall keine schnelle Evakuierung möglich gewesen", so der Nachbar. Jetzt wurde am Eingang zur Flüchtlingsunterkunft eine ganze Reihe von Fahrradständern angebracht. Bert Grimmer wertet dies als ersten Teilerfolg.

Doch auch die Missstände, die von den Flüchtlingsfamilien hingenommen werden, ärgern ihn und seine Frau. Beispiel: Die Jalousien sind kaputt oder es gibt erst gar keine. Für einen Sonnenschutz sind etliche Fenster der Unterkunft mit Werbeprospekten abgeklebt oder mit Betttüchern zugehängt. Funktionsfähige Jalousien würden den Nachbarn den unschönen Anblick ersparen und den Flüchtlingen das Leben erleichtern. Heidi Grimmer hat Mitleid mit den Familien und ihren kleinen Kindern: "Die Nachmittagssonne scheint direkt in die Fenster und heizt die Räume auf."

Belastend für das Ehepaar als direkte Nachbarn sind zum einen die enorme Geräuschentwicklung der vielen Waschmaschinen im Waschraum der Flüchtlingsunterkunft und zum anderen der leichte Einstieg auf ihr Grundstück, da die Feuerfluchttreppe direkt an ihr Garagendach grenzt. Ein höherer Zaun wurde vom Vermieter der Flüchtlingsunterkunft versprochen, lässt aber noch auf sich warten. Hohe Stellplatten hemmen jetzt den Überstieg von der Treppe auf die Garage.

Dem Landratsamt sind die angesprochenen Probleme bekannt. "Unser Sozialarbeiter- und Verwaltungsmitarbeiter-Team, welches für die Unterkunft Lilienthalstraße 13 in Eppelheim zuständig ist, weiß um die Situation vor Ort", bestätigte Pressesprecherin Silke Hartmann. Wegen der Gefährdungslage "Spielende Kinder auf der Straße" würde sich Karl Winkler als zuständiger Referatsleiter des Ordnungsamtes nochmals mit der Stadt Eppelheim in Verbindung setzen. Ebenso würde er mit dem Eigentümer des brachliegenden Grundstücks Kontakt aufnehmen. "Eventuell können wir erreichen, dass er dieses Grundstück zur Einrichtung eines Spielplatzes für die Kinder der Unterkunft zur Verfügung stellt", so Hartmann. Auch um das Jalousien-Problem würde sich der zuständige Referatsleiter kümmern, zeitnah die Situation begutachten, nach Lösungen suchen und für Abhilfe sorgen.

Bei der Feuerfluchttreppe gab sie zu verstehen, dass diese frei zugänglich sein müsse und sie als Spielplatz für kleine Kinder nicht ganz ungefährlich sei. "Hier sind jedoch die Eltern gefordert: Sie haben die Aufsichtspflicht für ihre Kinder. Unsere Sozialarbeiter weisen die Eltern regelmäßig darauf hin." Zum Thema Fluchtweg teilte sie mit, dass nach Aussage der Mitarbeiter vor Ort der Weg im Notfall trotz Fahrrädern noch ausreichend breit gewesen wäre.