Statt durch den Hahn in den Krug schoss das Bier auf den Boden, was Bürgermeister Dieter Mörlein mit dem Hammer in der Hand aber nicht aus der Ruhe bringen konnte. Foto: Geschwill

Eppelheim. (sg) Auch ein Routinier ist vor den Tücken des Objekts nicht sicher: Bürgermeister Dieter Mörlein musste dies beim Fischerfest des Angelsportvereins am eigenen Leib erfahren. Mit Fassbieranstichen kennt er sich aus. Und normalerweise braucht er zwischen einem und drei Schlägen - dann fließt der Gerstensaft brav durch den geöffneten Zapfhahn in die Gläser. Nicht so bei der Eröffnung des Fischerfestes des Angelsportvereins "Früh Auf" auf dem Vereinsgelände am "Alten Wasserwerk".

Als Schirmherr hatte sich Mörlein auf Brauereivertreter Johannes Noky verlassen und auf einen einwandfreien Zapfhahn gehofft. Doch schon nach den ersten Schlägen zeigte sich: Der Hahn sträubt sich, spielt verrückt und will einfach nicht seine angedachte Position am Bierfass einnehmen. Das Freibier spritzte dem Bürgermeister auf die Schuhe und an die Hose. Mörlein nahm den Widerspenstigen selbst unter die Lupe. Ein fachmännischer Blick genügte: Das Dichtungsgummi wurde als Übeltäter der Bierdusche ausgemacht und neu platziert.

Nun klappte es: Kein Biertropfen ging mehr daneben. Der kiloschwere Riesenbierkrug konnte mit dem Gerstensaft gefüllt und nacheinander den Siegern des 1.-Mai-Angelns gereicht werden. Die neuen Vorstände des Angelsportvereins, Karl-Friedrich Schenka und sein Stellvertreter Henry Hansch, nahmen die Siegerehrung vor. Bei den Stadträten gewann Hans-Günther Büssecker. Platz zwei teilten sich Martin Gramm und Guido Bamberger. Dritter wurde Bürgermeisterstellvertreter Trudbert Orth.

Bei den Gästen hatte Johannes Noky mehr an der Angel als der Zweitplatzierte, Vereinssprecher Dietmar Fischer. Die beiden neuen Vereinschefs dankten den bisherigen Vorständen Peter Karnahl und Karl Bofinger für ihre jahrelange, gute und vorbildliche Arbeit für den Verein. Am zweiten Festtag kamen die befreundeten Angelsportvereine aus der Region zu Besuch. Außerdem stattete der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding dem Fest einen Besuch ab. Begleitet wurde er vom Ortsvorsitzenden Devrim Korkut und SPD-Mitgliedern.