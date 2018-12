Eppelheim. (sg) Der Umwelt etwas Gutes tun wollte Hans Wernz. Als langjähriges Greenpeace-Mitglied hat er sich für ein strombetriebenes Fahrzeug entschieden und sich dieser Tage ein Elektroauto gekauft. "Ich fahre keine großen Strecken mehr und wollte der Umweltverschmutzung entgegenwirken", erklärte der 83-jährige Eppelheimer.

Seit Mitte Mai steht ein nagelneuer "BMW i3" in seiner Einfahrt. Just am Tag der Fahrzeugabholung weckt ein Artikel in der RNZ mit der Überschrift "Stadt belohnt umweltfreundliche Autofahrer" das Interesse des Rentners. Darin erklärt der Bürgermeister, dass die Stadt künftig die Anschaffung von Elektro- und Hybridautos unterstützen will. Jeder Eppelheimer Einwohner, der sich ein solches Gefährt zulegt, erhalte einmalig einen Zuschuss von 500 Euro.

Aufgrund des Artikels fühlte sich Hans Wernz, der seit 40 Jahren in Eppelheim wohnt, angesprochen. Er schnappte sich Kaufvertrag und Papiere seines neuen Elektroautos, machte sich auf den Weg ins Rathaus und beantragte zunächst problemlos den Zuschuss. Einige Tage später hieß es jedoch in einem Schreiben aus dem zuständigen Amt für Bauwesen und Umweltschutz, dass nach Klärung der Modalitäten für eine Zuschussbewilligung jetzt festgestellt worden sei, dass eine Erwerbsförderung für ein Elektro- oder Hybridauto erst ab dem 23. Mai 2014, dem Datum der Veröffentlichung des Artikels im Eppelheimer Stadtanzeiger, möglich sei. Frühere Anschaffungen könnten daher leider nicht berücksichtigt werden.

Der Eppelheimer reagiert verärgert über die, wie er sagt, "leeren Versprechungen des Bürgermeisters" und stellte ihn daraufhin persönlich zur Rede. "Ich habe ihn gefragt, ob er nicht zu seinem Wort steht", erzählt Wernz. Mörlein habe daraufhin gemeint, dass er sich der Sache annehme. Jedoch kam auch nach mehreren Tagen des Wartens keine Überweisung seitens der Stadt.

Gegenüber der RNZ machte der Eppelheimer deutlich: "Mir geht es hier nicht ums Geld, sondern ums Prinzip. Es kann doch nicht sein, dass der Bürgermeister in der Zeitung Sprüche klopft und sich dann hinterher nicht an sein Wort hält", meinte der Senior. Die RNZ hakte daher beim Rathauschef nach. Von dort kam folgende Antwort: "Ich habe Herrn Wernz das Geld zugesagt. Das Verantwortungszentrum 60 will die Angelegenheit durch den Gemeinderat jedoch erst absegnen lassen. In den nächsten Tagen wird das Geld ausbezahlt."

Hans Wernz wartet indes immer noch auf den versprochenen Zuschuss. Jetzt hofft er auf einen positiven Beschluss des Gemeinderats. Der tagt am heutigen Montag.