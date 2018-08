Von Anja Hammer

Eppelheim. Ein Wahlplakat hat die Welt in Eppelheim verändert. Denn seit Beginn des Jahres sitzt eben nicht Patricia Popp an der Rathausspitze, wie es noch im Oktober bei ihrer erfolgreichen Wahl zur Bürgermeisterin geplant war.

Ein Bürger findet, ihr Konterfei sei zu nah an einem Wahllokal platziert gewesen, und klagt. Deshalb ist Popps Wahl noch nicht rechtsgültig. Doch wie konnte das überhaupt passieren? Die RNZ hat sich umgehört.

Hintergrund Eine Plakatiergenehmigung ist erforderlich zum Aufhängen von Wahlplakaten. Diese muss man bei der Stadt beantragen. Wird sie erteilt, bekommt der Antragsteller die entsprechenden Regeln zugestellt. Demnach dürfen etwa keine Poster an Verkehrszeichen, Kreuzungen oder Brücken befestigt werden. Auch Bushaltestellen, Schaltkasten oder Streugutbehälter sind tabu. Ebenso wenig sind öffentliche Parks erlaubt oder Bäume. Weiter ist vorgeschrieben, dass Plakate, die weniger als 20 Meter von einem Wahllokal entfernt sind, bis Donnerstag vor dem Wahlsonntag entfernt werden müssen. > Die Entfernung eines Plakats zum Wahllokal ist nicht gesetzlich festgelegt. Bei Bundestagswahlen werden zehn bis 20 Meter empfohlen, die Landeswahlleitung empfiehlt einen Abstand von 20 Metern, erklärt Annette Busch, Sachbearbeiterin im Rathaus für Wahlen. Da sich ein Bürger schon am Wahlsonntag an einem Plakat im "Hinteren Lisgewann" störte, maß der Gemeindevollzugsdienst nach und stellte eine Entfernung von 22 Metern fest, berichtet Busch. Als der Einspruch gegen die Wahl erhoben wurde, habe sie veranlasst, dass erneut gemessen wird. Denn: "Beim ersten Mal wurde ein Teil des Eingangs nicht berücksichtigt", so Busch. Beim zweiten Mal wurden dann mit dem Metermaß 24,4 Meter von der Tür bis zum Lampenmast, an dem das Plakat hing, gemessen. "Mit der Abstandsregel soll Wahlbeeinflussung verhindert werden", so Busch. "Deshalb ist bei der Entfernung entscheidend, wie der Wähler geht - und nicht die Luftlinie." aham

Unterstützt wurde Popp von SPD und Grünen, auch wenn sie als parteilose Bewerberin angetreten war. Die SPD hat Plakatiererfahrung - wie alle Eppelheimer Ortsverbände der großen Parteien.

Laut Renate Schmidt, Fraktionssprecherin der SPD im Gemeinderat, haben die Sozialdemokraten einen mehr oder minder festen Kreis von sechs Leuten, der zuständig ist und einen Plan entwickelt, welche Plätze am besten für Plakate geeignet sind. "Außerdem gibt es Schulungen vom Kreisverband, worauf zu achten ist", weiß Schmidt.

Zwar seien gewisse Regeln von Ort zu Ort unterschiedlich, daher gebe es für die Plakataufhänger eine spezielle Einführung vorab. Sicherlich würden die Bestimmungen immer strenger und man finde immer weniger Plätze, doch bisher war das größte Ärgernis Vandalismus. Schmidt sagt aber auch: "Mit Patricia Popps Plakaten hatten wir nichts zu tun."

Auch die Eppelheimer Grünen haben ein festes Plakat-Team, berichtet Martin Gramm vom Vorstand. Diesem gehöre er selbst schon seit etwa 15 Jahren an. Zwar habe man das Plakatieren auch mal wegen Helfermangels von einer Firma machen lassen. "Aber nachdem wir die Rechnung bekommen haben, machen wir es wieder selbst", schmunzelt Gramm.

Wenn mal neue Helfer hinzukommen, bekommen diese die Regeln der Gemeinde und eine Liste mit Standorten in die Hand gedrückt. "Der harte Kern hat die im Kopf", so Gramm. Aber auch die Grünen sagen: Zwar sind sie bei Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen aktiv - aber bei der Bürgermeisterwahl waren sie es nicht.

Einzig die CDU hat letztes Jahr Plakate aufgehängt - wenn auch für den eigenen Bürgermeisterkandidaten Thomas Wieland. Dieser habe zwar mitgeholfen, prinzipiell gilt aber: "Das ist bei uns Chefsache", sagt der Vorsitzende des Stadtverbands, Volker Wiegand. "Das machen meine beiden Stellvertreter und ich schon seit Jahren ."

Er selbst habe zum ersten Mal 1975 Plakate aufgehängt, als sein Vater für den Gemeinderat kandidierte, daher sagt Wiegand: "Ich weiß, wo’s lang geht." So gebe es zwar Stammplätze, aber wenn schon ein Wettbewerber dort hänge, dann sei der Platz tabu. Wiegand: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst."

Der Wasserturmplatz, die Hauptstraße und die Ortseingänge seien besonders beliebt. Einmal bekam die CDU einen Anruf vom Ordnungsamt, dass die Plakate zu nah beieinander hingen. "Und dann haben wir sie natürlich wieder weggehängt."

Das Plakat also, das in Eppelheim die Welt veränderte, hat die Leidtragende selbst in der Straße "Hintere Lisgewann" nahe des Kindergartens "Villa Kunterbunt" und dem dort angesiedelten Wahllokal aufgehängt. Oder besser: ihr Verlobter oder ihr Sohn. "Genau kann ich’s nicht sagen", so Patricia Popp.

Aber das sei in ihrer Familie auch kein Thema: "Schließlich wurde ja nichts falsch gemacht - und das wurde zweimal bestätigt", sagt die Bürgermeisterin in Wartestellung und meint damit die Überprüfungen der Gemeinde und des Landratsamts. Sie und ihre Familie hätten sich beim Aufhängen an die Richtlinien der Stadt gehalten.

Wobei sie einräumt, dass sie zunächst welche befestigt hatten, bevor sie die Richtlinien kannten und dann wieder welche abhängen mussten. "Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und wir sind uns alle sicher, dass wir nichts falsch gemacht haben", so Popp.