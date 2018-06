Eppelheim. (sg) "Nebenlehrer" haben häufig nur zeitlich begrenzte Verträge. Sie springen ein, wenn Lehrkräfte krank oder Lehrerinnen schwanger sind. Es sind oft hoch qualifizierte, besonders vielseitige und anpassungsfähige Lehrer, die indes deutlich weniger Salär kassieren als ihre verbeamteten Kollegen. In Baden-Württemberg gibt es eine ganze Reihe schlecht bezahlte Nebenlehrer - Tendenz steigend. Manche von ihnen sind Klassenlehrer und tragen die Arbeit in den Schulen verantwortlich mit. Doch in den Sommerferien stehen sie aufgrund der befristet geschlossenen Verträge mit nicht verbeamteten Lehrkräften auf der Straße. Ihnen will Bürgermeister Dieter Mörlein helfen und ein Angebot machen.

Nicht selten müssen die "Saisonpädagogen" im Sommer Arbeitslosengeld I oder kurzzeitig Hartz IV beantragen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit meldeten sich beispielsweise in den Sommerferienmonaten 2012 bundesweit 5400 Lehrer zusätzlich arbeitslos. In einer Analyse der Behörde heißt es, dass dies bereits seit Jahren auffalle. Spitzenreiter 2012 war laut Statistik das Ländle: Dort kletterte die Zahl der arbeitslosen Lehrer im August um 1400 Prozent. Auch in Rheinland-Pfalz, Bayern oder Hessen ist das Phänomen verbreitet.

Die Sparmaßnahme der Länder auf Kosten der Arbeitslosenversicherung löste im Eppelheimer Rathaus Verärgerung aus. Ein kürzlich erschienener Zeitungsbericht war Auslöser. "Wenn bei uns Nebenlehrer und Referendare während der Schulferien entlassen werden, dann ist das ein Unding", schimpft Bürgermeister Dieter Mörlein. Für ihn sind Nebenlehrer keine Saisonkräfte, die einfach nach Hause geschickt werden können und nur Geld verdienen, wenn sie tatsächlich auch unterrichten. Er will ein Beispiel geben und die entlassenen Pädagogen in allen Ferienzeiten in der Nachhilfe und Sprachförderung einsetzen.

"Ich habe mit den Leitungen der Schulen vereinbart, dass die Stadt während der Ferienzeiten solche Lehrer beschäftigt. Sie können Schülern in Deutsch, Mathe oder in einer Fremdsprache Nachhilfe geben. Ich könnte mir auch Sprachförderung für Migrantenkinder oder Sprachunterricht für ausländische Eltern vorstellen." Lernschwache Schüler können von ihren Eltern oder den Klassenlehrern angemeldet werden. Alle Rektoren im Rhein-Neckar-Kreis sind aufgerufen, dem Eppelheimer Rathauschef Nebenlehrer oder Referendare zu nennen, die vor der Ferienentlassung stehen. In Eppelheim ist mindestens eine Pädagogin davon betroffen. Der Bürgermeister geht von mindestens fünf Lehrkräften aus. Mit seiner Idee möchte er bei den Betroffenen den Verdienstausfall abmildern. Mörlein bietet bei zehn Euro Stundenlohn die Möglichkeit, je nach Bedarf und Anfragen an fünf Tagen die Woche je fünf Stunden täglich Nachhilfe- oder Sprachförderunterricht für Schüler oder Erwachsene zu geben. Wer beispielsweise vier Wochen arbeite, habe einen Zuverdienst von 1000 Euro.

Da diese Angebote in den Ferienzeiten stattfinden, wird seitens der Verwaltung darauf geachtet, dass für Schüler die Nachhilfezeit zeitlich begrenzt wird und keine Überforderung stattfindet. "Die Kinder sollen sich in den Ferien schließlich auch von der Schule erholen können", betont Mörlein.

Info: Betroffene können sich direkt beim Bürgermeister telefonisch unter 06221 / 79 41 01 oder per E-Mail melden.