Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Das "Friendship Barbecue" im Stadtpark glich einem kleinen deutsch-amerikanischen Volksfest - nur war der Anlass kein freudiger, sondern für die Stadt und ihre Gäste ein eher trauriger: Abschied von den Amerikanern. Viele Bürger und Gäste waren gekommen, um bei herrlichem Sommerwetter miteinander zu feiern und sich gegenseitig "Lebewohl" zu wünschen.

Etlichen Kommandantenwechseln habe er schon beigewohnt, sagte Bürgermeister Dieter Mörlein. "Der Befehlshaber ging an einen anderen Standort, die Soldaten und die Einheit blieben aber in der Kaserne." Nun sei es anders. Wenn jetzt eine Einheit deaktiviert wird, dann rollen die Kommandierenden die Truppenfahne ein. "Dies ist das Zeichen, dass sich die amerikanischen Freunde für immer aus unserer Region verabschieden", betonte er.

Fast 70 Jahre lebten die Bürger Tür an Tür mit den Amerikanern, blickte Mörlein zurück: "Es entwickelten sich Freundschaften, die sicher auch dann noch bestehen bleiben, wenn 1000 Meilen uns trennen." Die Region habe viel Positives im Miteinander mit den amerikanischen Streitkräften erfahren dürfen. "Die Menschen in Eppelheim und darüber hinaus haben ihr Herz geöffnet für die Frauen und Männer, die weit weg von Zuhause ihren Dienst verrichteten." Viele der Anwesenden werden sich noch gerne an die Feste in den Kasernen oder an die Konzerte in der Rhein-Neckar-Halle oder Rudolf-Wild-Halle erinnern. Diese Erinnerung bleibe erhalten, vor allem auch dadurch, weil die Stadt vor zwei Jahren mit der US Army Garrison Baden-Württemberg einen Freundschaftsvertrag geschlossen habe. Mörlein hoffte, dass diese Freundschaft über den Abschied hinaus bestehen bleiben werde. "Wir sagen heute ,Goodbye', aber auch ,Auf Wiedersehen'."

Die Bezeichnung des Freundschaftsfestes "Last(ing) Friendship Barbecue" soll das besondere Verhältnis zu den Amerikanern symbolisieren: Zwar handelt es sich um das letzte gemeinsame Fest dieser Art, doch die Freundschaft soll weiter gepflegt werden. Zusammen mit dem Eppelheimer Stadtoberhaupt schnitt denn auch der Befehlshaber der US Garrison, Colonel Bryan DeCoster, den Kuchen der Freundschaft ans.

Vorbildlich versorgt mit Speis' und Trank wurden alle Gäste vom AGV Eintracht. Garant für beste Musik war der Leimener Musiker Uwe Janssen mit Rocksongs und Balladen. Auch die Eppelheimer Besenfreunde hatten ihre Musikinstrumente dabei. Zum Unterhaltungsprogramm gehörten auch Darbietungen der DJK-Judoabteilung.

Eingeladen waren zudem alle Helfer aus den Eppelheimer Vereinen, die beim Deutschen Turnfest mitgewirkt hatten. Sie wurden für ihren Einsatz gelobt. Eine Abordnung der Helfer dankte ihrerseits dem Rathauschef und seinen beiden Mitarbeitern Kai Enkler und Oliver Zeh für die vorbildliche Zusammenarbeit.