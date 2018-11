Eppelheim. (sg) Bald ist Schluss mit dem Verkehrschaos morgens und mittags vor der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule und der Zufahrt zum Schulcampus an der Richard-Wagner-Straße. Die Pläne der Verkehrsbehörde der Stadtverwaltung zur Einrichtung einer "Fahrradstraße" stehen kurz vor der Umsetzung. "Zu unseren Leitzielen gehört die Verbesserung der Sicherheit und Mobilität von Schülern, Radfahrern und Fußgängern", heißt es dazu vom zuständigen Projektbetreuer Dennis Geschwill von der Verkehrsbehörde der Stadtverwaltung. Mit einem umfassenden Konzept wurde diesem Ziel Rechnung getragen.

Um vor allem in dem zu Schulbeginn und Schulschluss überlasteten Verkehrsbereich Mozart- und Richard-Wagner-Straße eine Verbesserung der Verkehrssituation herbeiführen zu können, bedarf es einer grundlegenden Veränderung. Die betroffenen Anwohner wurden mit Informationsbroschüren von der Neuregelung in Kenntnis gesetzt. Mit Beginn der Osterferien am 30. März wird das Team des städtischen Bauhofs unter der Leitung von Jürgen Collmer mit der Umgestaltung und Beschilderung der "Fahrradstraße" beginnen.

Mit dem ersten Schultag nach den Osterferien, am 13. April, tritt die Neuregelung in Kraft. Wichtigste Änderung: Die Richard-Wagner-Straße wird ab der Kreuzung Kirchheimer Straße durchgängig als "Fahrradstraße" mit dem Zusatzschild "Anlieger frei" ausgestattet. Ab der Kreuzung Kantstraße wird sie in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Schule ebenso wie der südliche Teil der Mozartstraße bis zur Kreuzung Peter-Böhm-Straße zur Einbahnstraße. Diese Strecke ist dann für den motorisierten Verkehr nur noch in Fahrtrichtung von West nach Ost zu befahren. Fahrradfahrer dürfen auf der neuen "Fahrradstraße" in beiden Fahrtrichtungen unterwegs sein. Es ist ihnen auch ausdrücklich erlaubt, in Gruppen nebeneinander zu fahren. Autofahrer müssen ihre Geschwindigkeit anpassen.

Die Vorfahrtsregeln werden in dem gesamten Streckenabschnitt geändert: Verkehrsteilnehmer, die auf der "Fahrradstraße" fahren, sind an den Kreuzungen Schützen-, Kant- und Keplerstraße bevorrechtigt. Dies wird durch entsprechende Beschilderung und rot markierter Asphaltfläche im jeweiligen Kreuzungsbereich deutlich gemacht. Die bisherige "Rechts-vor-links"-Regel besteht nicht mehr.

Eine Ausnahme bildet die Kreuzung Rudolf-Wild-Straße. Wer auf dieser Straße unterwegs ist, hat - wie bisher auch - Vorrang. Denn die Beschilderung "Fahrradstraße" endet vor dem Kreuzungsbereich und beginnt erst wieder nach der Überquerung.

Grundsätzlich von der Einbahnstraßenregelung ausgenommen sind Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. In der "Fahrradstraße" gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Direkt an der Friedrich-Ebert-Schule ist - wie bisher - nur Tempo 20 erlaubt.

Im Zuge der neuen Einbahnstraßenregelung werden die Parkplätze in der Richard-Wagner-Straße auf Höhe der Friedrich-Ebert-Schule auf die Schulseite verlegt, damit künftig in Fahrtrichtung geparkt werden kann. Schüler können dann sicher auf der Schulseite ein- und aussteigen. Reduziert wird das Parkplatzangebot auf der Straße dadurch nicht. Zugleich wird der so genannte "Lehrer-Parkplatz" östlich der Friedrich-Ebert-Schule an der Einfahrt zum Schulcampus durch Poller geschlossen. Damit wird die Sicherheit der Schüler in diesem Bereich deutlich erhöht. Fahrradfahrer dürfen weiterhin ein- und ausfahren. Die Lehrer können auf dem nahe gelegenen und ausreichend großen Parkplatz an der Rhein-Neckar-Halle parken.

Mit Blick auf die Größe der Stadt und ihrer Einwohnerzahl ist Eppelheim mit dem Projekt "Fahrradstraße" einer der Vorreiter in der Region rund um Heidelberg. Aus dem Rathaus hieß es dazu: "Viele Städte und Gemeinden schreiben sich Fahrradfreundlichkeit auf die Fahne, aber Eppelheim macht was dafür."