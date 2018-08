Eppelheim. (cm) Können die lärmgeplagten Anwohner der Autobahn wieder hoffen? Bürgermeister Dieter Mörlein und der CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Trudbert Orth, führten in dieser Woche im Bundesverkehrsministerium in Berlin ein Gespräch, das der regionale CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers ermöglicht hatte. Bei dem Treffen mit dem parlamentarischen Staatssekretär Enak Ferlemann sollte ausgelotet werden, ob und wie der Lärmschutz an der A 5 optimiert werden kann. Bekanntlich wurde entlang des Wohngebiets bereits eine Lärmschutzwand errichtet, die jedoch nach Ansicht der Stadt den Lärm nicht ausreichend mindert.

Nach Angaben von Bürgermeister Mörlein wurde bei dem Gespräch im Bundesverkehrsministerium vereinbart, dass die Stadt Eppelheim von einem Fachbüro errechnen lässt, wie sich eine Erhöhung der Lärmschutzwand um zwei Meter in einem Bereich im Hinblick auf Lärmreduzierung auswirkt. Staatssekretär Ferlemann wolle prüfen, ob der Bund sich vertraglich verpflichten kann, die Kosten der eventuell zu erhöhenden Wand zu übernehmen. Mit einem Ergebnis sei in den nächsten drei Monaten zu rechnen, so Mörlein abschließend.