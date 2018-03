Von Anja Hammer

Eppelheim. Die Situation ist verfahren. Egal, wie man es dreht und wendet: Eppelheim hat zu wenig Betreuungsplätze für die Kleinen. Und daran wird sich auf kurze Sicht auch nichts ändern - auch wenn hinter den Kulissen geplant, gemacht und gewurschtelt wird. Ein erster Schritt: Ab September soll eine altersgemischte Gruppe für elf Kindergarten- und fünf Krippenkinder entstehen. Doch zum Aufatmen ist dies kein Grund: Der Engpass bleibt - und sämtliche Kindertagesstätten im Stadtgebiet werden künftig 22 statt bisher 15 Tage im Jahr geschlossen bleiben.

Hintergrund Im Durchschnitt werden jedes Jahr 135 Kinder in Eppelheim geboren. Geht man nach der Geburtenstatistik, wird sich daran in den nächsten Jahren auch nicht viel ändern. Das heißt: Es müssen dringend neue Betreuungsplätze her - und zwar vorwiegend Ganztagsplätze, da diese verstärkt gefragt sind. Deshalb plant die Verwaltung: > In der "Villa Kunterbunt" ist die gemischte [+] Lesen Sie mehr Im Durchschnitt werden jedes Jahr 135 Kinder in Eppelheim geboren. Geht man nach der Geburtenstatistik, wird sich daran in den nächsten Jahren auch nicht viel ändern. Das heißt: Es müssen dringend neue Betreuungsplätze her - und zwar vorwiegend Ganztagsplätze, da diese verstärkt gefragt sind. Deshalb plant die Verwaltung: > In der "Villa Kunterbunt" ist die gemischte Altersgruppe (siehe weiterer Artikel) nur eine Übergangslösung. Sobald der Neubau der "Villa" fertig ist, sollen je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe entstehen. Bei den Kindergartenkindern hängt die Gruppengröße davon ab, ob es eine Ganztagesgruppe (20 Kinder) oder eine Mischgruppe (25 Kinder) wird. In der neuen Krippengruppe wäre aber nur Platz für sechs Kinder - ein Platz mehr als zuvor in der Übergangsgruppe. Der Neubau soll laut Bürgermeister Dieter Mörlein im Juni 2016 eingeweiht werden. > Die Käthe-Kollwitz-Schule, die zum Schuljahresende geschlossen wird, könnte ein neues Kinderhaus werden. Eine weitere Kindergartengruppe wird dringend benötigt und mindestens drei neue Krippengruppen. Aber auch die Kollwitz-Schule ist nur eine Übergangslösung - sie wird schließlich für die Erweiterung der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule gebraucht. > Eine neue Kindertagesstätte soll den Engpass dann auf Dauer beheben. Hier stellte Christa Balling-Gündling (Grüne) den Antrag, dass die Verwaltung in einer der nächsten Sitzungen erste konkrete Pläne vorlegen solle. aham

[-] Weniger anzeigen

Hauptamtsleiter Reinhard Röckle erläuterte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die aktuelle Situation: 499 Kindergartenplätze gibt es, 57 Kinder werden auswärts - vor allem in Heidelberg - betreut. Und dennoch: Die Plätze reichen nicht. "Wir können einfach nicht alle unterbringen", so Röckle. Acht Plätze würden fehlen, allerdings scharren 15 Elternpaare mit den Hufen. Sie zeigen sich nur geduldig, weil sie auf einen Platz in ihrem Wunschkindergarten oder in der Wunsch-Betreuungsart warten.

Weil aber nicht alle Kinder ab ihrem dritten Lebensjahr von der Krippe in den Kindergarten wechseln können, blockieren sie die Krippenplätze. Hinzu kommt: Die Eltern bezahlen für sie die Kindergarten-, nicht die Krippengebühr. Und das Geld fehlt in der Kasse der Träger.

Dabei sieht die Lage in den Krippen nicht viel rosiger aus: Für die Unter-Dreijährigen gibt es nur für rund jedes vierte Kind einen Betreuungsplatz. Mit aktuell 90 Plätzen in Kindertagesstätten und 19 Plätzen bei Tagesmüttern beträgt die Betreuungsquote lausige 27 Prozent. Ergo folgerte Röckle: "Wir müssen künftig weitere Plätze bereitstellen." Dazu hat die Verwaltung auch einen Plan aufgestellt (siehe Hintergrund): Erste Abhilfe soll eine Mischgruppe bringen, sie soll im Übergangsbau der städtischen Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" untergebracht werden.

Dem stimmten die Räte auch einmütig zu. Weitaus knapper fiel jedoch der Beschluss, die Schließtage von 15 auf 20 (plus zwei Planungstage) zu erhöhen. Zehn Ja-Stimmen aus dem linken Flügel, neun Nein-Stimmen aus dem rechten Flügel - und Guido Bamberger (EBV) war mit seiner Enthaltung das Zünglein an der Waage.

Die Gegner argumentierten, dass 22 Schließtage, also gut vier Arbeitswochen für berufstätige Eltern, ein immenses Problem darstellen. "Im ländlichen Bereich ist das ja noch anders, da wohnen oft die Großeltern in der Nähe", meinte Trudbert Orth (CDU) als Kämpfer für 15 Tage. "Hier aber sind wir im städtischen Bereich, da haben viele niemanden, der mal eben auf die Kinder aufpassen kann."

Hauptamtsleiter Röckle rang nach Worten. "Ich hätte auch lieber nur 15 Schließtage", sagte er. "Aber es geht einfach nicht." Denn das große Problem ist der Personalmangel. Mit dem gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsmangel werden Erzieher allerortens händeringend gesucht. Die Eppelheimer Kindertagesstätten können zwar gerade noch das Stammpersonal stellen - mit Ausnahme der Kita St. Luitgart, wo wegen des Personalmangels nur 25 statt der vorhandenen 30 Krippenplätze angeboten werden können - aber bei der Vertretung hört es auf. "Man findet einfach keine Kräfte mehr, vor allem nicht im Kurzzeit-Bereich", stöhnte Röckle.

Es gibt einfach zwei Seiten, die sich nicht vereinbaren lassen: Erzieherinnen haben einen Urlaubsanspruch, auch sie werden einmal krank - und auf der anderen Seite stehen die gesetzlichen Vorgaben, wie viele Betreuer in einer Gruppe sein müssen, und die Eltern, die ihre Kinder natürlich am liebsten dem Stammpersonal, das sie kennen, anvertrauen.

Das einzige, was Röckle tun konnte, um die Wogen zu glätten: Er sicherte zu, dass die Schließtage zum einen nicht am Stück seien und zum anderen, dass man in kritischen Fällen Eltern dabei helfen würde, ihr Kind woanders unterzubringen. "Die Tage werden nicht in allen Kitas parallel sein", so der Amtsleiter.