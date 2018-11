Eppelheim. (sg) Es waren nicht wenige, die bis zuletzt spekuliert hatten, dass Bürgermeister Dieter Mörlein trotz geäußertem Verzicht doch noch seine Bewerbung für eine vierte Amtszeit einreichen würde. Und es sah sogar fast danach aus: Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist am Montagabend kam Mörlein gut gelaunt und flotten Schrittes aus seinem Dienstzimmer, hielt einen DIN-A4-Briefumschlag in den Händen und nahm leichtfüßig die Treppe nach unten Richtung Rathausbriefkasten. Als er das Raunen der Besucherschar vernahm, die sich bereits für die öffentliche Tagung des Gemeindewahlausschusses vor dem Bürgersaal eingefunden hatten, winkte er ab und lachte. Es sei nicht so, wie es aussehe, meinte er.

Hintergrund Offizielle Kandidatenvorstellung: Entsprechend ihrer Position auf dem Stimmzettel werden die Kandidaten bei ihrer öffentlichen Vorstellung am Mittwoch, 5. Oktober, um 19 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle ihre Plätze auf dem Podium einnehmen. Bürgermeister Dieter Mörlein wird die Kandidatenvorstellung leiten. Alle Bewerber erhalten eine Redezeit von zehn Minuten, um sich vorzustellen. Die Redezeit wird von Zeitnehmern überwacht. Sie werden auch die einzelnen Bewerber frühzeitig auf das Ende der Redezeit hinweisen. Zugestimmt wurde dem Vorschlag der Verwaltung, dass bei dieser ersten Vorstellungsrunde nur jeweils der vortragende Kandidat auf dem Podium sein wird. Alle anderen Kandidaten warten in einem separaten Raum auf ihren Auftritt. Bei der anschließenden Fragerunde sind dann wieder alle Kandidaten auf ihrem Podiumsplatz zu finden. Annette Busch teilte mit, dass Kandidat Thorsten Kettenmann bereits bekannt gegeben hat, nicht an der Kandidatenvorstellung teilnehmen zu können. Frageberechtigt sind nur Eppelheimer. Jeder darf an die Bewerber maximal drei Fragen stellen. Die Antwortzeit auf eine Frage wurde auf zwei Minuten begrenzt. Die Gesamtantwortzeit eines jeden Kandidaten wurde auf 20 Minuten festgelegt. sg

Die anschließende Sitzung im Bürgersaal, die er als Wahlausschussvorsitzender leitete, machte dann auch deutlich: Mörlein steht nicht auf dem Stimmzettel - zumindest nicht beim ersten Wahlgang am Sonntag, 23. Oktober.

Genügend Auswahl haben die 11.800 wahlberechtigten Eppelheimer dennoch: Acht Bewerbungen sind eingegangen. Jedoch nur sechs Bewerber wurden nach eingehender Prüfung der Unterlagen durch Annette Busch von der Stadtverwaltung und den Mitgliedern des Gemeindewahlausschusses zugelassen. Entsprechend dem Eingang der Bewerbungsunterlagen erfolgt die Reihenfolge der Namen auf dem Stimmzettel. Dies wurde von Bürgermeister Mörlein, Lothar Wesch (SPD), Hartmut Nickisch-Kastner (Grüne), Volker Wiegand (CDU) und Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) festgelegt ebenso wie die Modalitäten bei der Kandidatenvorstellung (siehe Hintergrund rechts).

Somit steht der leitende Verwaltungsfachangestellte Thomas Wieland aus Heppenheim, 44 Jahre alt und Mitglied der CDU, an erster Stelle. Ihm folgt Rentner Alfred Wilhelm, 67 Jahre, von der Nein-Idee aus Neuweiler. An dritter Position findet man die 38-jährige politisch unabhängige Diplom-Verwaltungswirtin (FH) Patricia Popp aus Mannheim. Ihr folgt der parteiunabhängige Hotelfachmann Timo Beul, 33 Jahre, aus Eppelheim. Platz Fünf nimmt Diplom-Betriebswirt Thorsten Kettenmann, 36 Jahre, ebenfalls aus Eppelheim, in Anspruch. Und auf Platz Sechs findet man den 30-jährigen Medizintechnik-Schüler Christian Pallmann aus Heidelberg. Eine politische Zugehörigkeit wurde bei den letzten beiden Bewerbern nicht genannt. Alle Bewerber sind deutsche Staatsangehörige, wurde mitgeteilt.

Nicht zugelassen wurden die beiden Bewerbungen von Susan Hälbig aus Eppelheim. Annette Busch erläuterte ausführlich das Warum und Weshalb: Die erste Bewerbung ging noch vor Beginn der Einreichungsfrist ein. Die Zweite erfolgte dann fristgerecht, war aber nicht vollständig. Trotz mehrfacher Aufforderung sei die erforderliche Wählbarkeitsbescheinigung bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist nicht nachgereicht worden. Ihre Bewerbung wurde somit einstimmig zurückgewiesen.