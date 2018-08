Nach dem A 5-Unfall von 2012 gab es Geld auch für den Abriss der kaputten Doppelbrücke - Doch wie hoch war deren Restwert?

Eppelheim. (fre) Nutzbar war sie schon länger, jetzt am Dienstag wurde sie - wie berichtet - offiziell in Betrieb genommen: die neue Brücke über die Autobahn A 5 zwischen Eppelheim und Heidelberg-Pfaffengrund in Höhe der Wild-Werke. Gekostet hat das Bauwerk 2,1 Millionen Euro, wovon die Städte Eppelheim und Heidelberg jeweils hälftig 400 000 Euro übernahmen. Dank dieser Finanzspritze erhielt die im Auftrag des Bundes gebaute Brücke einen ausreichend breiten Geh-Rad-Weg. Was aber hat die Versicherung jenes LKW-Fahrers gezahlt, der für den Abriss der alten Doppelbrücke verantwortlich war?

Rückblick: Am Karsamstag 2012 war ein 55-jähriger LKW-Fahrer bei der Fahrt in Richtung Süden mit seinem Sattelzug an den beiden Brücken hängen geblieben. Genauer gesagt, war es der Bagger, den der 55-Jährige aus Achern auf seinem Sattelaufleger geladen hatte. Mit einer Höhe von insgesamt 4,83 Metern war der beladene Sattelzug einfach zu hoch, um unter den beiden parallel verlaufenden Brücken durchzukommen. Folge: Durch die Wucht des Anpralls wurden die massiven Stahlträger der Brücken eingedrückt und teilweise verschoben. Die aus dem Jahr 1938 stammenden Brückenbauwerke, auf denen einst die Bahn zwischen Heidelberg und Schwetzingen verkehrte, waren damit abrissreif.

Wie Uwe Herzel namens des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Anfrage mitteilte, sei die Schadensregulierung noch nicht ganz abgeschlossen. Konkretere Zahlen wollte er deshalb auch nicht nennen. Nur so viel: Die Haftpflichtversicherung des Fahrzeughalters habe bisher einen "hohen sechsstelligen Betrag" für den Abbruch der beiden alten Brücken sowie für den Ein- und Ausbau der im Juni 2012 installierten Ersatzbrücke und für deren Miete gezahlt. Diese Kosten sind nicht Bestandteil der Neubaukosten.

Strittig zwischen der Versicherung und dem Bund als Kostenträger sei dagegen nach wie vor, was die beiden alten Brücken wert waren. Dass in diese Restwertberechnung der geplante sechsspurige Ausbau der A 5 mit einfließen könnte, wollte der Sprecher des Regierungspräsidiums nicht ausschließen.

Fest stehe dagegen, so Herzel, dass sich die Versicherung nicht an den Kosten für den Brückenneubau beteilige. Dies liege allein im Aufgabenbereich des Bundes, da die Brücken früher oder später sowieso einmal hätten erneuert werden müssen. Der Bund übernahm bei dem Brückenneubau seinen Anteil von 1,7 Millionen Euro.