Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Wenn die Freiwillige Feuerwehr zum "Tag der Helfer" einlädt, dann erwartet die Besucher rund ums Feuerwehrhaus eine geballte Ladung an Information. So war es auch bei der vierten Auflage dieser Veranstaltung, die 2012 von Kommandant Uwe Wagner und seinem Team als Ersatz für die Jahreshauptübung eingeführt wurde.

Die Feuerwehr stellte ihre Fahrzeuge aus, erläuterte ihre Ausstattung und gab mit Demonstrationen Einblicke in ihr großes Aufgabengebiet bei Bränden, Verkehrsunfällen und technischen Hilfsdiensten. Bürgermeister Dieter Mörlein und der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers gehörten auch zu den Besuchern. Bei Matthias Pohl und seiner Feuerwehrkameradin Anett Martin konnte vom Kind bis zum Erwachsenen jeder sein Geschick am hydraulischen Rettungsgerät beweisen. Und bei Alexander Stuntz und Markus Robl konnte jeder live verfolgen, welche Auswirkungen ein Fettbrand oder eine Staubexplosion haben können. Die Besucher staunten nicht schlecht. Schnell unterbinden kann man einen Fettbrand übrigens am besten mit einer Decke oder einem Tuch, um dem Feuer den Sauerstoff zu nehmen und den Brand zu ersticken.

Die Bereitschaft und die Jugend des DRK Eppelheim erläuterten die Ausstattung von Rettungs- und Gerätewagen. Der stellvertretende Bereitschaftsleiter Helmut Dörr erläuterte, wie man bei einer Herz-Lungen-Wiederbelebung mit halbautomatischem Defibrillator vorgeht. Kinder und Erwachsene konnten an einer Reanimationspuppe üben, wie man einen Menschen wiederbeleben kann.

Bei Uwe Hein und Thilo Heißler vom Polizeiposten Eppelheim gab es allgemeine Informationen zur Ausstattung der Fahrzeuge und Aufgaben der Polizei. Jeder Besucher hatte die Möglichkeit, im Dienstfahrzeug Platz zu nehmen und sich die Funktionen des Sprechfunks erläutern zu lassen. Zum Thema Einbruchsschutz informierte Sven Hillme von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Mannheim. Er klärte über Schwachstellen an Haus und Wohnung auf. Die Beratungsstelle bietet allen Interessierten vor Ort eine kostenlose Beratung zum Einbruchsschutz an.

Die Polizei bot auch eine kostenlose Fahrradcodierung an. Bruno Bopp und Carmen Geiger konnten in zwei Stunden 24 Fahrräder codieren. Die neue Technik mit Nadelcodiergerät sorgte für eine schnellere Abfertigung.

"Rauchmelder sind Lebensretter - vor allem nachts", sagte Feuerwehrkommandant Uwe Wagner. Gerade in letzter Zeit hatte die Feuerwehr Brandeinsätze, die ohne Einsatz von Rauchmeldern für die betroffenen Personen nicht so glimpflich ausgegangen wären. "Wer tief und fest schläft bemerkt meist nicht, dass es brennt", so Wagner. Zum Problem werden die tödlichen Rauchgase, die sich schnell den Weg in die Lunge suchen. Daher sollte jede Wohnung und jedes Haus mit Rauchmeldern in ausreichender Stückzahl ausgestattet sein. Vor Ort informierte die Firma Zielbauer. Empfohlen wurde der Einbau von geprüften Modellen mit Metallkäfig und zehn Jahren Herstellergarantie.

Für Menschen mit Hörschaden gibt es spezielle Ausführungen mit Blinklicht und Vibrationsmodul. Letzteres legt man sich unter das Kopfkissen und wird bei Rauchentwicklung durch die Vibration geweckt.