Von Anja Hammer

Eppelheim. Es ist noch dunkel. Auf den Straßen ist kaum was los. Nur vereinzelt stehen trübe, noch von der Nacht zerknitterte Gesichter an der Haltestelle und warten auf die Straßenbahn. Alles, was zu hören ist, sind Autoreifen auf nassen Straßen. Es ist 6.32 Uhr in Eppelheim. Doch während in anderen Häusern der Wecker klingelt, poltert, klackt, brummt und summt es in der Kirchheimer Straße schon lange. Seit 2.30 Uhr sind Jürgen Höhnle und sein Team in der Backstube der Bäckerei Stern zu Gange. Sie haben ordentlich zu tun. Neben dem normalen Aufgebot von Brot, Brötchen, Kuchen und Süßteilen müssen sie heute auch Martinsmännchen backen. Schließlich soll kein Kind in Eppelheim nach dem Laternenumzug auf das begehrte Hefegebäck verzichten müssen. Hintergrund: MartinsmännchenDie Martinsmännchen hängen eng mit den Ursprüngen des Martinumzuges zusammen. Denn früher wurden zum 10. November die Knechte und Mägde in den Winter entlassen. Um diese Zeit, in der es kein Einkommen gab, zu überstehen, zogen die Kinder der Betroffenen von Haus zu Haus, um Gaben zu erbitten. Daraus wurden mit der Zeit symbolische Spenden, wie das Martinsmännchen. Im Mittelalter kamen mit dem Festtag zum Heiligen Martin noch religiöse Motive hinzu. So erhielten etwa Kranke und Büßer, die die Eucharistie nicht empfangen konnten, wenigstens ein gesegnetes Brot als Kommunionsersatz. Es gab noch weitere Ausprägungen dieses Brauches. Noch um 1800 zogen in Köln und Düsseldorf "Martinsmännchen", auf den Schultern eines Jungen sitzend, geführt von zwei weiteren Jungen mit Rübenfackeln, mit der Jugend der Nachbarschaft oder der gesamten Pfarrjugend heischend von Haus zu Haus. Im Sauerland erschien am Abend vor dem Martinstag in jedem Haus ein als "Martinsmännchen" verkleideter Junge. Nachdem die Kinder Gebete aufgesagt hatten, schenkte ihnen das Martinsmännchen Nüsse und Äpfel, wie einst Sankt Martin auf dem Pferd. aham

An diesem Tag sollen rund 100 Männchen entstehen. An sechs Tagen sind es bis zum Martinstag insgesamt 2000. Allein für diese 100 werden 30 Kilogramm Hefeteig gebraucht, bestehend aus 23 Kilogramm Mehl und einigem mehr. "Ist ein Geheimrezept", schmunzelt Peter Wittmann. Mit einer Walzmaschine rollt der Bäcker den Teig portionsweise zu gleichmäßig 4,6 Millimeter dünnen Bahnen. Die erste rollt er vor Harry Kunsler und Francis Donick aus. Die beiden stehen noch in einer Wolke aus Weizenstärke: Kunsler hat gerade die Arbeitsplatte mit dem feinen Puder eingestaubt. Damit der Teig, den Wittmann nun von der Walze abrollt, nicht kleben bleibt.

Kaum liegt der Teig, geht es klack-klack. Langsamkeit scheint man hier nicht zu kennen. Mit routinierten Handbewegungen drücken Donick und Kunsler die Formen in den Teig. Manchmal muss noch zweimal mit der Handfläche nachgeklopft werden, damit die Metallkante den zähen Hefeteig auch ganz durchtrennt. "Die Formen sind mindestens schon 40 Jahre alt", erzählt Wittmann, der an der Maschine die nächste Teigbahn vorbereitet.

Die beiden Ausstecher sind so schnell, dass ihr Kollege Dirk Schulze einzig damit beschäftigt ist, die Männchen von der Arbeitsplatte aufs Backblech zu befördern. Doch einfach nur hinlegen ist nicht. Auf dem Blech zupft Schulze die geformten Teiglappen zurecht: Beine auseinander, Arme weit nach außen. Wieso er das tut, wird spätestens klar, als die Männchen aus dem Gärraum kommen. 40 Minuten bei 32 Grad - der Kurzurlaub hat ihnen gut getan. Proppere Männchen liegen nun auf den Blechen. Die Bäuche sind rund und stoßen nun an die zuvor noch abstehenden Ärmchen. "Mensch, die sind ja dick geworden", scherzt Bäckermeister Jürgen Höhnle, als er sie herausschiebt. Er sagt das so herzlich, dass man nur darauf wartet, dass er ihnen wie einem Kind in die dicken Bäckchen kneift.

Die Martinsmännchen sind Teil des Jahreskreislaufs des Bäckers. Nach den Martinsmännchen sind die Nikoläuse an der Reihe. Irgendetwas erschaffen sie immer, diese "Götter in Weiß". So ist es schon seit Jahren. Nicht erst seit 1984, als Höhnle den 1901 gegründeten Familienbetrieb in vierter Generation übernahm. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es keine gab", meint Höhnle. Woher der Brauch kommt (siehe Hintergrund), weiß er nicht. Das spielt auch keine Rolle.

Doch wie auch bei vielen anderen Dingen ändern sich die Zeiten. "Viele Traditionen gehen verloren", sagt er, während er die teilweise miteinander verklebten Rosinen trennt. "Und in vielen Gemeinden gibt es schon gar keine Martinsmännchen mehr." Wehmut schwingt in seiner Stimme mit. Doch nur kurz. "Aber wir halten die Stellung, oder Herr Schulz?", sagt er lachend zu seinem Mitarbeiter und drückt geschickt die Rosinen-Augen in die Köpflein. Schulz nickt und streicht wie zur Bestätigung die Männchen noch eifriger mit Eigelb ein.

Als gegen 9 Uhr die goldenen dicken Hefemännchen aus dem Ofen kommen, kann man sich einen Martinstag schwer ohne sie vorstellen. Ohne die Martinsmännchen und ohne die Bäcker, die sie wie die Heinzelmännchen backen, während andere noch friedlich schlummern.