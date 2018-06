Eppelheim. (aham) Die Gerüchteküche brodelt. Tritt Rathauschef Dieter Mörlein nach der jüngsten Gemeinderatssitzung doch zurück? Da hatten die Bürgervertreter mit einer 13-zu-8-Mehrheit Patricia Popp zur Amtsverweserin bestellt und der Bürgermeister wurde erneut mit öffentlichen Rücktrittsforderungen und Attacken gegen die Verwaltung konfrontiert. Hat er nun die Schnauze voll? Und was ist mit Patricia Popp: Will sie überhaupt noch?

Beim Rathauschef ist die Stimmung nach wie vor "bestens", wie er sagt. Auf die Rücktrittsforderungen reagiert er gelassen mit: "Fordern kann man viel." Er lasse sich nicht einschüchtern. Mut machen ihm auch die Anrufe, die er seit Montagabend erhalten habe. "Viele haben gesagt, ich soll mich nicht unterkriegen lassen und bleiben", berichtet Mörlein.

Zudem sieht er auch das Gesetz auf seiner Seite. Dass er die Amtsgeschäfte weiterführe, sei - laut eines Kommentars zur Gemeindeordnung - "mein Recht und meine Pflicht", betont er. "Ich kann nicht einfach sagen: Ich habe keine Lust mehr." Um aufzuhören, bräuchte er ein ärztliches Attest, da die Gemeindeordnung einen Amtsverweser nur vorsehe, wenn es keinen Bürgermeister gebe, wenn dieser etwa wegen Krankheit ausfalle. Daher sagt Mörlein klar: "Ich bleibe, bis die Bürgermeisterwahl vom Oktober rechtsgültig ist."

Patricia Popp macht derweil keinen Hehl daraus, dass sie noch immer als Amtsverweserin zur Verfügung steht. "Ich kann von heut auf morgen anfangen", sagt sie. "Das ist alles mit meinem Arbeitgeber geklärt." Doch wann ist morgen? "Diese Antwort kann ich nicht geben", erwidert die Mannheimerin, die die Wahl im Oktober gewonnen hatte, aber ihr Amt wegen der Klage eines Bürgers nicht antreten kann. Und spekulieren möchte sie nicht.

Das findet sie aber auch gar nicht so wichtig. Entscheidender ist für sie das Signal, das der Gemeinderat mit seinem Beschluss gesendet hat. "Dabei geht es auch nicht um meine Person", betont sie. "Es geht darum, den Bürgern zu zeigen, dass ihr demokratischer Wille erkannt wurde." Daher sei sie stolz auf den Gemeinderat, dass dieser Flagge gezeigt habe. Natürlich fände sie es persönlich auch "schön", das Amt bald anzutreten. "Aber in einem Rechtsstaat muss man nun einmal einiges aushalten", so Popp. Daher warte sie nun einfach ab.

Wie es mit dem Beschluss nun weitergeht, ist nach wie vor offen. Bürgermeisterstellvertreter Trudbert Orth (CDU) hat bis Montag Zeit, dagegen Widerspruch beim Kommunalrechtsamt einzulegen. Gibt die Behörde dem Widerspruch Recht, muss der Beschluss wiederholt werden. Laut Dieter Mörlein würde das am 10. April geschehen. Und wenn Patricia Popp dann abermals zur Amtsverweserin bestellt würde, müsste das Kommunalrechtsamt in der Sache entscheiden. Entgegen der Auffassung von SPD und Grünen ist sich Mörlein sicher: "Das Kommunalrechtsamt irrt sich nicht - das sind Fachleute." Die Behörde hat im Vorfeld mitgeteilt, dass es den Beschluss für rechtswidrig hält.