Von Christoph Moll

Eppelheim. "Ich fühle mich topfit", sagt Dieter Mörlein. "Ich nehme auch mit 67 auf der Treppe noch zwei Stufen auf einmal." Und weil er auch den Kopf noch voller Ideen hat, hat der kreative Eppelheimer Bürgermeister eigentlich auch gar keine Lust, Ende des Jahres in den Ruhestand zu gehen - zwangsweise. Denn das muss er nach der bisherigen Regelung. Diese besagt, dass mit 68 Jahren Schluss ist - und dieses Alter erreicht Mörlein am 15. Dezember dieses Jahres. Zwar hat der baden-württembergische Landtag die Altersgrenze auf 73 Jahre angehoben, doch das gilt nur für neu gewählte Bürgermeister. Doch auch für Dieter Mörlein gibt es noch ein "Schlupfloch". Er könnte noch einmal antreten und bis 73 weitermachen. Macht er’s also noch mal?

Doch der Reihe nach. Bisher schien die Sache klar: Für Dieter Mörlein ist mit 68 Jahren Schluss. Weil er das nicht einsehen wollte, wandte er sich bereits vor einigen Jahren an das baden-württembergische Innenministerium in Stuttgart. Sein Ziel: seine Amtszeit ganz zu Ende bringen. Mörlein wurde Anfang 2010 für die Dauer von acht Jahren gewählt - da er aber zuvor die Altersgrenze erreicht, müsste er etwas über ein Jahr früher aufhören. Das schmeckte dem Rathauschef aber gar nicht: "Das ist Diskriminierung", polterte er.

Und zwar offenbar so laut, dass man in Stuttgart seinen Namen inzwischen gut kennt. Tatsächlich plante die grün-rote Landesregierung ein Anheben der Altersgrenze - aber nur für neu gewählte Bürgermeister. Für Mörlein ändert sich dadurch aber nichts. Damit hat sich der 67-Jährige auch schon abgefunden.

Doch jetzt kommt’s: Das bedeutet aber nicht, dass Mörlein nächstes Jahr nicht mehr Bürgermeister ist. Denn er könnte bei der Wahl dieses Jahr noch einmal antreten. Denn der Landtag hat auch das Alter für die Wählbarkeit von Bürgermeistern von 65 auf nun 67 Jahre angehoben. Und bei der Wahl wäre Mörlein noch 67.

Dass dies tatsächlich möglich ist, bestätigte das Innenministerium des Landes in Stuttgart auf Anfrage der RNZ. "Herr Mörlein könnte sich noch einmal zur Wahl stellen", erklärt Behördensprecher Carsten Dehner. Die Gesetzesänderung trete Anfang dieses Jahres in Kraft, gelte also auf jeden Fall bei der Wahl in Eppelheim.

Aber warum gilt die neue Altersgrenze nur für neu gewählte Bürgermeister? Das habe zwei Gründe, erklärt Dehner: Zum einen gelte das Demokratieprinzip. Die Wähler seien bei der Wahl davon ausgegangen, dass die Altersgrenze von 68 gilt. Und zum anderen habe man nicht in die Lebensplanung der Bürgermeister eingreifen wollen. Durch die Gesetzesänderung hätten aber alle Bürgermeister, die wegen Erreichens der bisherigen Altersgrenze aufhören müssten, die Chance, mit einer erneuten Wahl die neue Altersgrenze zu erreichen.

Dieter Mörlein hat ursprünglich dafür gekämpft, ein Jahr länger im Amt zu bleiben - jetzt könnten es fünf Jahre werden. Denn falls er noch einmal gewählt wird, gilt für ihn die neue Altersgrenze: Er könnte also bis 73 im Amt sein, müsste dann zwei Jahre vor dem Ende seiner vierten Amtszeit abtreten. Aber will er überhaupt noch mal?

Beim Neujahrskonzert hatte Mörlein vor Kurzem schon von seinem "Nachfolger" gesprochen. Doch es ist gut möglich, dass er das selbst sein will. Denn der Bürgermeister weiß um seine Chance. "Ich bin mir aber noch nicht sicher, das lasse ich noch offen", sagt Mörlein. Bei der Festlegung des Wahltermins im Juni oder Juli werde er sich im Gemeinderat auf jeden Fall für befangen erklären. Wahrscheinlich wird die Wahl nach den Sommerferien im September sein. "Es kann sein, dass ich fünf Minuten vor Ende der Bewerbungsfrist noch Ja sage - auch wenn ich dann ganz unten auf dem Wahlzettel stehe." Dort stand Mörlein aber auch schon im Jahr 1994 bei seiner ersten Wahl. Das Ergebnis ist bekannt.