Von Anja Hammer

Eppelheim. Was kann Eppelheim gegen den Verkehrslärm tun? Darauf zielt die Lärmuntersuchung (siehe weiteren Artikel) nämlich eigentlich ab. Nur hatte Ute Lehnertz in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine ernüchternde Antwort auf diese Frage: Nicht viel. In ihrer Untersuchung hat die Planerin beispielsweise berechnet, was es bringen würde, wenn man die Lärmschutzwand entlang der Autobahn erhöhen würde. "Das hätte nur eine geringe Wirksamkeit und es wäre nichts im Vergleich zu dem, was die erste Wand gebracht hat", so Lehnertz. Besonders in den hohen Pegelbereichen gebe es kaum Besserungen. Das bedeutet: Hilfe vom Bund oder vom Land kann Eppelheim keine erwarten.

Wenn die Stadt also etwas für ihre Bürger tun möchte, muss sie selbst in den Geldbeutel greifen. So könnte sie passive Schallschutzmaßnahmen wie spezielle Fenster oder Lüftungseinrichtungen in Schlaf- und Kinderzimmern fördern. Das könnte man auf die Bereiche eingrenzen, wo die Belastung am höchsten ist. "Und das ist nicht die A 5", meinte die Expertin. "Das wird Sie vielleicht überraschen, es ist aber so." Kritischer sei die Lage in der Hauptstraße, und zwar zwischen Attigweg und Mozartstraße. "Die enge Straße und die enge Bebauung machen die Lage besonders in diesem Bereich schlimmer", erklärte Lehnertz.

Die Ergebnisse gefielen den Gemeinderäten überhaupt nicht. "Der Lärmaktionsplan hat mit der Realität nichts zu tun", schimpfte Trudbert Orth (CDU). "Die Zahlen sind einfach nur so angesetzt, dass der Bund nichts zahlen muss." Dass die Autobahn nicht das Problem sei, konnte er nicht glauben. "Schlafen Sie mal 200 Meter neben der Autobahn, dann wissen Sie, was Lärm ist", meinte Orth weiter. Er sah als einzige Möglichkeit, dass der Gemeinderat geschlossen für eine Überdeckelung der A 5 kämpfe, erst Recht, wenn diese noch sechsspurig ausgebaut werde.

Isabel Moreira da Silva (Grüne) schloss sich ihm an: "Das ist reine Schönrechnerei!" Daher sei ihre Fraktion bei einer Überdeckelung sofort dabei. Sie sah aber auch Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. So regte sie mehr Verkehrskreisel an oder dass man bei Baumaßnahmen mehr auf den Straßenbelag achten könnte. Zudem könnte man die Tempo-30-Vorgabe in der Hauptstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Plankstadt ausweiten und teilweise auch auf 20 Stundenkilometer reduzieren. Mehr Tempokontrollen und ein Radmotivationsprogramm seien weitere Alternativen.

Dass eine neun Meter hohe Lärmschutzwand an der Autobahn nichts bringen würde, überraschte Renate Schmidt (SPD). "Ein Glück, dass wir 2009 nicht die 500.000 Euro gezahlt haben", meinte Schmidt. Damals hatte die Stadt nämlich die Möglichkeit, in Vorleistung zu gehen, um eine höhere Wand zu bekommen. "Das war kein Glück, das war gut geplant", meinte Bürgermeister Dieter Mörlein dazu nur. Was letztendlich passieren wird, um die Eppelheimer vom Verkehrslärm zu entlasten, wurde in dieser Sitzung übrigens nicht festgelegt.