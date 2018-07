Der DM-Markt in der Seestraße wurde am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Foto: Priebe

Eppelheim/Hockenheim. (cm) Waren es dieselben Einbrecher wie vor zwei Wochen in Hockenheim? Erneut stiegen nun zwischen Samstag, 20.15 Uhr, und dem gestrigen Montag, 7.30 Uhr, bislang unbekannte Einbrecher in einen DM-Drogeriemarkt in der Region ein - dieses Mal in der Eppelheimer Seestraße. Wie die Polizei gestern mitteilte, drangen die Diebe durch das Dach in den Markt ein. Dazu schoben sie mehrere Dachziegel zur Seite und zerstörten die Deckenverschalung. So umgingen sie die Alarmsicherung.

Aus dem Markt entwendeten die Einbrecher nach Angaben der Polizei Kosmetikprodukte der Marken Loreal, Jade und Max Factor im Wert von mehreren Tausend Euro. Die genaue Schadenshöhe war der Polizei gestern noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei war vor Ort, der Drogeriemarkt gestern Morgen laut Polizei zeitweise geschlossen.

Vor zwei Wochen hatte es im nur zehn Kilometer entfernten Hockenheim einen ziemlich ähnlichen Einbruch in den DM-Markt in der Lussheimer Straße gegeben. Dort nutzten die Diebe ebenfalls das Wochenende und schnitten zwischen Samstag und Montag, 9. und 11. August, das Dachblech auf. Auch dort stahlen sie hochwertige Kosmetika. "Die Vorgehensweise war ähnlich", sagte Polizeisprecher Thomas Lehmann. Die Beamten prüfen nun, ob es einen Zusammenhang gibt. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 0 62 21 / 3 41 80.