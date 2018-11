Von Christoph Moll

Eppelheim. "Das war ein Schock." Feuerwehrkommandant Uwe Wagner war auch gestern noch hörbar bewegt von dem, was sich am Dienstag gegen 20 Uhr in der Wernher-von-Braun-Straße ereignet hatte. Wie in der gestrigen Ausgabe bereits kurz berichtet, kam dort ein 41-jähriger Bewohner eines Wohnwagens ums Leben. Gestern gab die Polizei dann auch schon die Ursache bekannt: Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg fanden heraus, dass ein technischer Defekt an einer Kabeltrommel das Feuer auslöst hatte.Über diese wurden im Wohnwagen Elektrogeräte betrieben.

Michael von Wolfframsdorff war der Erste, der den Brand entdeckte. Der Fahrlehrer wohnt gegenüber und sah von seinem Hof aus, dass es am Wohnwagen raucht. Zunächst habe er gedacht, dass der Bewohner in der Nähe grillt. Doch der Rauch drang aus dem Wagen. "Ich habe das Fenster des Wagens geöffnet und mit einem Hochdruckreiniger angefangen zu löschen", berichtete er gestern im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Flammen, die anfangs bis zur Decke des Wagens schlugen, habe er auch eindämmen können. "Alles war aber schwarz." Dann hätte er jemanden in der Nähe gefragt, ob der Bewohner noch drin sei. Die Antwort sei Nein gewesen.

Diese Information hatten auch die Feuerwehrleute. "Wir haben erst beim Reingehen gesehen, dass da jemand im hinteren Teil des Wohnwagens liegt", berichtete Kommandant Wagner. Der Mann habe starke Verbrennungen erlitten. Die Feuerwehrleute mussten die Leiche aus dem Wagen bringen. Sie wurden von einem Seelsorgerteam betreut.

Warum der Mann den Wohnwagen nicht rechtzeitig verlassen konnte, ist unklar, sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle gegenüber der RNZ. Die Leiche des 41-Jährigen wurde zur Rechtsmedizin der Universitätsklinik Heidelberg gebracht, wo eine Obduktion die genauen Todesumstände klären soll. Gerüchten, dass es sich bei dem Mann nicht um den eigentlichen Bewohner des Wagens handelt, widersprach die Polizei.