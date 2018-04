Eppelheim. (nb) Schöne Bescherung: Da kommt man aus dem Urlaub nach Hause und muss feststellen, dass sich während der Abwesenheit jemand Zugang zum Eigenheim verschafft hat. Rollladen beschädigt, Fenster eingeschlagen, Kellertüre aufgebrochen. Ein Albtraum, auch wenn nichts gestohlen wurde. Wie das Landgericht Heidelberg mitteilte, war es im Sommer 2012 einer Familie aus Eppelheim so ergangen. Immerhin: Die "Täter" waren schnell gefunden und "geständig". Weil am Nachmittag im Inneren des Hauses ein Rauchmelder ein akustisches Alarmzeichen gab, war die Freiwillige Feuerwehr angerückt - umsonst, wie sich herausstellen sollte. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Weil es weder Rauch noch Flammen, also keine Hinweise auf einen Brand gegeben hätte, und die Maßnahmen der Feuerwehr damit laut den Geschädigten nicht erforderlich gewesen wären, landete die Angelegenheit vor Gericht. Außerdem hätte es einfachere Wege gegeben, in das Haus einzudringen, so die Kläger. Für die entstandenen Schäden in Höhe von 1600 Euro hatten sie deshalb Schadensersatz von der Stadt Eppelheim als Träger der Feuerwehr geltend gemacht.

Die Erste Zivilkammer hat die Klage nun abgewiesen. Die Beweisaufnahme habe eine sogenannte "Anscheinsgefahr" ergeben. Heißt: Zwar hatte ein Fehlalarm vorgelegen, aufgrund der Warnsignale habe die Feuerwehr aber davon ausgehen müssen, dass Gefahr bestand. In einer solchen Situation sei sie zum Eingreifen verpflichtet. Außerdem hätten die Einsatzkräfte aufgrund der Warnsignale vom Schlimmstmöglichen ausgehen müssen und sich dringend Einblick in das Gebäude verschaffen müssen. Dazu einen Rollladen hochzuschieben, sei völlig in Ordnung und das mildeste Mittel, auch wenn dieser dabei beschädigt wurde. Auch das Eindringen durch ein Fenster und die anschließende Beschädigung der Tür im Inneren seien zur Abwehr der Anscheinsgefahr erforderlich gewesen, so das Gericht. Insgesamt sei das Verhalten der Feuerwehr also rechtmäßig gewesen.