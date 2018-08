Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Eine Umfrage der RNZ mit der Fragestellung "Was erwarten Sie vom neuen Gemeinderat?" brachte es an den Tag: Etliche Bürger stören sich an dem täglichen Verkehrschaos auf der Hauptstraße und finden, dass die Stadtverwaltung unbedingt handeln müsste. Die Kritik kann Bürgermeister Dieter Mörlein nicht nachvollziehen, zumal in den zuständigen Amtszimmern des Rathauses fleißig an Konzepten gearbeitet wird und bereits Pläne auf Papier gebracht wurden. Damit die Kritiker verstummen, gilt es nun für die Stadtverwaltung, das Verkehrskonzept mit seinen einzelnen Maßnahmen auch anzugehen.

"Schritt für Schritt wird die Verkehrsberuhigung umgesetzt", versicherte Bürgermeister Dieter Mörlein in einem Pressegespräch. "Vieles ist seitens der Verwaltung bereits geplant. Die Vorhaben müssen in den nächsten Wochen im Gemeinderat behandelt und beschlossen werden", so Mörlein. Die Vorhaben der Stadt bezüglich der Entschleunigung des Hauptstraßenverkehrs zur verbesserten Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern sind vielseitig. Näher vorgestellt wurden die einzelnen Maßnahmen von Melanie Weber, Leiterin des Verantwortungszentrums "Planen und Bauen".

Eng verbunden mit einer stressfreien Nutzung der Hauptstraße ist die Straßenbahntrasse. Hauptproblem ist die Gleiskörpererhöhung zwischen Wasserturmplatz und Rathaushaltestelle. Sie ist dem Bahnverkehr vorbehalten und darf daher laut Straßenverkehrsordnung von anderen Fahrzeugen nicht befahren werden. Sie sorgt für eine Fahrbahnverengung. Der Verkehr von Heidelberg kommend müsste warten, bis er auf die Gegenfahrspur ausweichen und neben der erhöhten Bahntrasse vorbeifahren kann.

In der Praxis halten sich allerdings die wenigsten daran. Der Rückstau zu den Hauptverkehrszeiten wäre sonst enorm. Daher nannte Mörlein als ersten und wichtigsten Schritt den Rückbau der Gleisbetterhöhung bis zur Mitte des Rathausgebäudes und die Verlegung der Bahnschienen auf Fahrstraßenniveau. Danach könne die Fahrbahn ganz legitim befahren werden, betonte Mörlein. Ein Gespräch mit Vertretern der RNV soll am 7. Juli Klarheit bringen. Sofern die für die Straßenbahntrasse Zuständigen "grünes Licht" geben, kann mit dem Rückbau begonnen werden. Die Kosten dafür trägt die Stadt. Sie muss, um den Gleiskörper auf Straßenebene zu bringen, dafür rund 600.000 Euro berappen.

Das weitere Vorgehen in der Hauptstraße hängt eng mit dem östlich neben dem Rathaus gelegenen "Heckmann-Gelände" zusammen. Unter Regie der Stadt soll es in nächster Zeit einer neuen Nutzung zugeführt werden. Das bisherige Eiscafé und die Reinigung, sowie die Wohnhäuser und deren Garagen sollen drei neuen Baukörpern weichen. Dafür würde ein modernes Bankgebäude, eine öffentliche Bibliothek und altersgerechte Wohnungen entstehen.

Parallel zu dieser Maßnahme wird die Rathaushaltestelle barrierefrei ausgebaut. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite werden dann in einem nächsten Schritt sieben Parkplätze geschaffen und entsprechend möbliert, um ein kurzes Halten zum Einkaufen zu ermöglichen. Zugleich soll die Durchfahrtsgeschwindigkeit für Fahrzeuge auf der Hauptstraße auf 20 Stundenkilometer begrenzt und verschärft kontrolliert werden. Das Durchfahrtsverbot für Lkw bleibt bestehen und kann bei Bedarf mittels spezieller Blitzanlagen überwacht werden.

In Höhe des Wasserturmplatzes ist zur besseren Querung der Hauptstraße eine farblich abgesetzte Fußgängerfurt geplant. Sie soll dem Autofahrer signalisieren: Hier hat der Fußgänger absoluten Vorrang.