Eppelheim. (sg) Ein außergewöhnliches Geschenk wurde der Stadt Eppelheim zuteil, stellvertretend für die Kommunen im Rhein-Neckar-Raum: Schüler und Studenten der amerikanischen Heidelberg Middle School und High School gestalteten als Dank für die jahrelange Gastfreundschaft vier Wandbilder als bleibende Erinnerung an die deutsch-amerikanische Freundschaft. Die Bilder sind in mehrtägiger Arbeit entstanden und haben an der östlichen Wand im Schulhof der Theodor-Heuss-Grundschule ihren Platz gefunden. Und die Übergabe der Kunstwerke erwies sich als feierliches Zeremoniell.

Hintergrund der Aktion ist die Auflösung der militärischen Standortverwaltung. Viele Kinder wohnten mit ihren Familien im Rhein-Neckar-Kreis. Städte und Gemeinden wie Heidelberg, Eppelheim, Sandhausen, Schwetzingen, Leimen, Wiesloch, St. Leon-Rot, Oftersheim, Dossenheim, Walldorf und Brühl sind unzähligen Familien ein echtes Zuhause gewesen. Dafür wollte man sich bedanken.

Die Stadt sorgte für einen geeigneten Standort: Zwischen Rathaus und Rudolf-Wild-Halle entstanden vier Wandbilder mit verschiedenen Motiven, geschaffen von Schülern der Middle School und Studenten der High School. An der Malaktion waren neben Kunstlehrerin Dora Olivares über 30 Künstlerinnen und Künstler einschließlich einiger Eltern und Rektorin Stephanie M. El Sayed mit viel Fleiß und Begeisterung bei der Sache. Die Initiatoren hoffen, dass die Wandbilder viele Jahre erhalten bleiben und immer wieder vor Augen führen, dass die Amerikaner als Nachbarn und Freunde gerne hier gewohnt und sich und sehr wohl gefühlt haben.

"Das Einzige, was uns bleibt, wenn wir uns trennen müssen, ist die Erinnerung", so Bürgermeister Mörlein. Auch wenn jetzt der Truppenabzug bevorsteht, so blieben doch viele schöne Erinnerungen im Gedächtnis und in den Herzen. Den amerikanischen Schülern und Studenten sei es gelungen, etwas Bleibendes zu schaffen. "Vielleicht findet einer in ferner Zukunft einmal seinen Weg zurück nach Eppelheim und zeigt seinen eigenen Kindern, was er hier erleben durfte", wünschte sich Mörlein. Die amerikanischen Soldaten und ihre Familien seien in Eppelheim jederzeit als Freunde willkommen, betonte er.

Colonel Bryan De Coster gab seiner Freude Ausdruck: "Heute übergeben wir dieses Wandbild, das Amerikaner mit Herz, Kopf und Hand für die Eppelheimer Bürger geschaffen haben." Kunstlehrerin Dora Olivares schilderte, wie aus ihrer visionären Idee ein reales Projekt wurde. Einige junge Künstler kamen auch zu Wort und schilderten ihre Freude an der Malaktion.