Von Sabine Geschwill

Eppelheim. In Eppelheim gibt es jetzt einen Schulbus, der nie betankt werden muss und dennoch jeden Tag brav seine Runden dreht und die Kinder sicher zur Schule bringt. "Laufender Schulbus" nennt sich das Projekt, das von der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule angeregt und in Kooperation mit der Stadtverwaltung in die Tat umgesetzt wurde. Die Mutter eines Vorschulkindes gab dazu die Anregung. Begeistert nahm Nina Lawrenz vom Lehrkollegium der Friedrich-Ebert-Schule die Idee auf - und federführend das Heft in die Hand. Mit Hilfe der Elternbeiratsvorsitzenden Christine Beil und engagierten Eltern machte sie sich an die planerische Arbeit. In vielen Sitzungen und Begehungen wurde ein Schulbuskonzept mit Haltestellen und Abfahrtszeiten auf die Beine gestellt. Drei Fahrtrouten - nämlich Süd, West und Nord - sind bislang ausgearbeitet worden.

Das Prinzip des "Laufenden Schulbusses" ist einfach und doch sehr wirksam: Schulkinder treffen sich rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn an den neu eingerichteten "Haltestellen" und warten auf den "Schulbus auf zwei Beinen", um zur ersten oder zur zweiten Schulstunde gemeinsam zur Schule zu laufen. Wie ein Linienbus kommt der "Laufende Bus" zu festen Uhrzeiten vorbei. Die Kinder können "einsteigen" und bis zur Schule mitlaufen. Begleitet werden sie immer von einem erwachsenen "Busfahrer" oder einer "Busfahrerin". Derzeit sind abwechselnd Ramona Elgg, Thurid Horn, Svetlana Suslikova, Nicole Gundt, Nicole Wessels und Yannik Yesilgöz im Einsatz. Sie tragen orangeleuchtende Warnwesten und sind daher gut zu erkennen. Ramona Elgg, "Busfahrerin" der West-Route, findet: "Für mich ist das Tolle am Laufenden Schulbus, dass nur eine Mama laufen muss. Wenn die anderen Busfahrerinnen laufen, habe ich frei."

Die Kinder finden die neue Möglichkeit zum Mitlaufen klasse. Grundschülerin Anouk: "Mir gefällt, dass ich nicht alleine bin beim Laufen." Die Zwillinge Paulina und Luisa freuen sich: "Das macht viel mehr Spaß, wenn wir mit vielen Kindern laufen. Heute waren wir sogar schneller in der Schule als der Citybus."

Leider fehlen der Schule Freiwillige, die täglich als "Busfahrer" mit den Kindern auf den drei Routen zur Schule gehen. Daher kann nicht jeder Morgen und nicht jede Uhrzeit abgedeckt werden. Eine gemeinsame Rückfahrt ist wegen des Busfahrermangels derzeit auch nicht möglich, aber langfristig mit Blick auf die Gemeinschaftsschule angedacht. Den Busfahrer-Job können Eltern, ältere Geschwister oder Angehörige der Grundschüler übernehmen. Oder Bürger, die sich engagieren möchten. Interessierte können sich im Schulsekretariat melden.

Die Fahrpläne mit Haltestellen und Abfahrtszeiten des "Laufenden Schulbusses" wurden an alle Grundschulkinder verteilt. Mitlaufen dürfen alle Schulkinder, egal welchen Alters. "Der wichtigste Grund, dieses Schulbusprojekt umzusetzen, war für uns, dass die Schüler morgens sicher zur Schule kommen", gab Nina Lawrenz zu verstehen. Weiterer positiver Aspekt: Die Kinder bewegen sich an der frischen Luft und können sich vor Schulbeginn schon mal "ausquatschen". Außerdem kann dadurch das morgendliche Verkehrschaos, verursacht durch die "Elterntaxis", reduziert werden. Die Stadtverwaltung unterstützt das Schulbusprojekt mit Blick auf die Sicherheit der Schüler. "Unsere Aufgabe war es, die ausgearbeiteten Routen auf ihre Verkehrssicherheit für Erst- und Zweitklässler zu prüfen", informierte Dennis Geschwill. Der Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurde mit der praktischen Umsetzung des Schulbusprojektes betraut. Als weiterer Schritt wurden auf die Gehwege der Busrouten leuchtend gelbe Fußabdrücke angebracht. "Wir haben an jeder Kreuzung, Einmündung oder an den Fußgängerüberwegen solche Füße angebracht, damit die Kinder wissen, welcher Weg und Überweg für sie am sichersten ist."

Was noch fehlt, sind die Haltestellenschilder. Im Vorfeld wurde in den Grundschulklassen der Friedrich-Ebert-Schule ein Malwettbewerb durchgeführt. Eine Jury fand das Bild von Julia Gradt aus der Klasse 3a am schönsten. Im Rathaus wurde aus dem Siegerbild ein Haltestellenschild in Din-A-3 Größe designt und bestellt. In Kürze werden die Schilder vom Bauhof an den Haltestellen montiert. An der Theodor-Heuss-Grundschule ist der "Laufende Schulbus" noch in der Planungsphase. Doch vielleicht heißt es auch dort irgendwann einmal jeden Morgen: "Bitte einsteigen, mitlaufen."