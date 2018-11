Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Weder das Telefon noch die Türklingel standen am Wochenende bei Stadtrat Alexander Pfisterer (SPD) still. Der Grund für den Proteststurm ist nur wenige Meter von seinem Haus entfernt: ein zwei Meter hoher und in kürzester Zeit westlich des Edeka-Parkplatzes errichteter Metallzaun. Der sorgt seit Freitag im Süden Eppelheims dafür, dass der dort vor Jahren von der Stadt angelegte und rund 100 Meter lange Fußgängerweg von der Rathenaustraße über den alten Bahndamm zum Edeka-Neukauf Markt nicht mehr genutzt werden kann: Der Fußweg endet am Zaun.

Die umliegenden Anwohner und die Citybusfahrgäste, die an der Haltestelle Rathenaustraße zum Einkaufen aussteigen, müssen nun einen erheblichen Umweg über die Hermann-Wittmann- oder über die Rudolf-Wild-Straße in Kauf nehmen. Vollzogen wurde der Zaunbau offenbar in Absprache zwischen Wohnungseigentümern, die über dem Edeka-Markt wohnen und sich durch den Fußweg "belästigt" gefühlt haben sollen, und der Trasseneigentümerin Deutsche Bahn. Das ließ Pfisterer durchblicken.

Am Montagabend wurde in der Sitzung des Technischen Ausschusses die Verärgerung der Bürger dem Bürgermeister und der Verwaltung durch Stadtrat Pfisterer mitgeteilt. Laut Nachfrage des Stadtrats gibt es von Seiten der Stadt keine Genehmigung für den Zaun, der laut Pfisterer wegen seiner Höhe genehmigungspflichtig gewesen wäre. "Bürgermeister und Verwaltung liegen keine offiziellen Informationen vor, wer den Zaun erstellt hat", so Pfisterer gegenüber der RNZ. Er ist verärgert: "Unseren älteren und nicht mobilen Bürgern ist der Zugang zur Lebensmittelversorgung durch die Errichtung des Zaunes erheblich erschwert worden."

Der Technische Ausschuss hat nun die Verwaltung beauftragt, in dieser Sache klärend tätig zu werden. "Wenn auch hier das Gelände nicht der Stadt gehört, so besteht doch die Verpflichtung als Verwaltung, das Allgemeinwohl zu fördern und nicht durch Unterlassen zu mindern", meint Pfisterer. Ihn stört die Vorgehensweise der Zaunerrichtung, die ohne Bauantrag und unangekündigt erfolgte. "Man hätte doch sicher eine andere Lösung finden können", so Pfisterer.

Bürgermeister Dieter Mörlein erklärte gegenüber der RNZ: "Der Fall ist mir bekannt: Das Grundstück gehört der Deutschen Bahn; sie hat das Recht, dieses einzuzäunen." Die Gründe dafür seien vielfältig. Mörlein wusste von der Forderung der Hausgemeinschaft der Bewohner über dem Edeka-Markt, den Fußweg zu ihrem Grundstück zu unterbinden.

Zum anderen habe die Deutsche Bahn das Zögern des Gemeinderates satt, was die Veräußerung der Bahnfläche verhindere, so Mörlein. Der Bürgermeister versucht seit Langem, zusammen mit der Bahn das alte Bahndammgelände westlich des Marktes sinnvoll zu nutzen. Für die Fläche waren ein Discount-Markt und ein soziales Wohnungsbauprojekt im Gespräch.

"Wenn wir uns nicht bewegen, wird der neue Pächter des Edeka-Marktes bald spüren, dass er finanzielle Einbußen hat und den Vertrag kündigen. Dann hatten wir mal einen Markt im Süden", prophezeit Mörlein.

Die Sperrung des westlich zum Edeka-Neukauf-Gelände angelegten Fußweges trifft Christian Bauer als neuen Inhaber des Marktes tatsächlich hart. "Wir wussten von nichts und sind total überrascht", so Bauer.

Am 1. Oktober hat er zusammen mit seiner Frau den Markt übernommen. "Bei uns haben sich schon viele Kunden über den Zaun beschwert. Wir können ihnen nur sagen, dass wir ihn nicht aufgestellt haben." Dem Marktleiter ist jetzt daran gelegen, den Grund für die Erstellung des Zaunes zu erfahren.

Unterdessen sind einige Edeka-Kunden schon selbst aktiv geworden. Ein Anwohner der Theodor-Heuss-Straße hat ein Protestschreiben mit Unterschriftenliste entworfen. Er setzt sich gegen die Zugangssperre zum Einkaufsmarkt im Eppelheimer Süden zur Wehr, indem er fordert: "Weg mit dem Zaun! Der Edeka-Weg muss umgehend wieder genutzt werden können!" Er empfindet die Zaunmaßnahme als "unsoziales Vorgehen, als Skandal und Schikane".

Auf Antrag von CDU-Stadtrat Trudbert Orth soll die Zaunproblematik auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag.