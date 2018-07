Eppelheim. (aham) Die Eppelheimer dürfen ihr Rede- und Fragerecht behalten. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einen Vorschlag der Verwaltung gekippt, mit dem dieses eingeschränkt werden sollte. Bislang durften die Bürger nämlich zu Beginn jeder Sitzung Fragen an die Verwaltung stellen sowie Anregungen vorbringen - auch zu Themen, die erst im Laufe der Sitzung diskutiert werden. Aktuelle Punkte der Tagesordnung wollte die Verwaltung nun mit einer Änderung der Geschäftsordnung von dieser Fragestunde ausschließen. Dem aber schob der Gemeinderat einen Riegel vor.

Bürgermeister Dieter Mörlein hatte diesen Vorschlag damit begründet, dass er solche Fragen oftmals nicht beantworten könne. Schließlich gebe es ja zu Beginn der Sitzung noch keine Entscheidung. Zunächst sah es so aus, als ob er die Unterstützung der CDU hätte. "Die Fragestunde wurde in der letzten Zeit vermehrt missbraucht", meinte etwa Trudbert Orth (CDU). "Da wird dann mit dem Bürgermeister diskutiert und wir Gemeinderäte sitzen da." Vielmehr sollten doch die Bürger ihre Anliegen bei den Fraktionen vorbringen. "Wir sind für jede Anregung dankbar", so Orth weiter.

"Ja, es ist ausgeufert, und ja, es war unbequem", meinte auch Sebastian Unglaube (Grüne). "Und das sollten wir so lassen." Würde man einer Änderung zustimmen, wäre das nicht bürgerfreundlich. Auch Renate Schmidt (SPD) sah keine Notwendigkeit für eine Änderung der Fragestunde. "Die Diskussion kam doch erst ins Rollen, weil die Bürger jetzt das tun, was sie laut Geschäftsordnung seit 2000 dürfen."

Passend zum Thema hatten sich zu Beginn der Sitzung gleich mehrere Bürger zu Wort gemeldet. Zum einen plädierten sie dafür, die bisherige Regelung beizubehalten, zum anderen wollten sie - sollte das Rederecht eingeschränkt werden - dieses noch ein letztes Mal nutzen.

Es sollte allerdings nicht das letzte Mal sein. Schmidt schlug statt einer Änderung der Geschäftsordnung vor, der Bürgermeister solle sich einfach kurzfassen und auf den Sitzungsverlauf verweisen. Diesen Weg fand dann auch die CDU gut, sodass die Änderung einstimmig abgelehnt wurde. Auch wenn Bürgermeister Mörlein murrte: "Das sieht doch blöd aus, wenn ich sage, ich kann nicht antworten."