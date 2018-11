Eppelheim. (pol/mün) Am Donerstagvormittag kam es in Eppelheim zu einer starken Rauchentwicklung, die weithin sichtbar war. Die Polizei wurde gegen 10.20 Uhr informiert, dass es im Hölderlinstraße/Goethestraße ein größeres Feuer gibt. Dort stand eine größere Gartenhütte in Brand. Die Feuerwehr musste nach dem Löschen noch Glutnester bekämpfen, wie die Polizei mitteilt.

Nach ersten Schätzungen dürfte bei dem Brand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden sein. In der Hütte waren neben diversen Gerätschaften wie Rasenmäher und andere Gartenbearbeitungsgeräte auch zahlreiche Imker-Utensilien gelagert. Um welche Gegenstände es sich dabei im Einzelnen handelt, müsse noch geklärt werden, so die Polizei. Die Brandursache ist noch immer nicht bekannt. Weitere Untersuchungen können vermutlich erst am Freitag, nach endgültiger Auskühlung des Brandschuttes, vorgenommen werden.

Update: 11. August 2016, 14.45 Uhr