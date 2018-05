Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Bloß keinen langweiligen Bürojob und dauernd am Schreibtisch sitzen! Das steht für den 14-jährigen Joey schon mal fest. Der Schüler aus der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule (FES) will "etwas mit den Händen arbeiten", wie er sagt. Beim "4. Eppelheimer Berufe-Parcours" an seiner Schule gewährten über 20 Firmen und Einrichtungen Einblicke in Ausbildungsberufe und Tätigkeiten. Dafür hatte Marc Böhmann, zuständig für die Berufsorientierung, mit weiteren Kollegen gesorgt.

Am Info-Stand von Mercedes-Benz kam Joey seinem Berufswunsch schon näher. Er liebäugelte mit einer Ausbildung zum KFZ-Mechaniker. Der gleichaltrige Dennis hat keine Probleme, mit Werkzeug umzugehen, und es macht ihm nichts aus, sich bei der Arbeit auch mal die Hände schmutzig zu machen. Er war am Stand der Firma Armin Schmitt Haustechnik und lernte von den Firmenmitarbeitern Philipp Weigel, Christian Bender und Dominik Berger wie das "Weichlöten" funktioniert.

Lucas möchte indes Raumausstatter werden. Der Friedrich-Ebert-Schüler hat schon ein Praktikum bei Raumausstattermeister Klaus Gerling absolviert und ließ sich beim Berufe-Parcours von Geselle Marco Cannata und Azubi Marvin Fischer genau erklären, was bei diesem Beruf von ihm gefordert wird. Eine Nebelmaschine wies allen Licht- und Tontechnik-Begeisterten den Weg zu AC Eventtechnik und zum Ausbildungsberuf "Fachkraft für Veranstaltungstechnik". Firmenchef Alexander Stuntz konnte vor allem Jungs mit seinem technischen Equipment begeistern.

Auch die Ausbildungsmöglichkeiten der Eppelheimer Stadtverwaltung konnte man kennenlernen. Sowohl beim städtischen Kindergarten als auch in der Verwaltung werden Ausbildungsplätze angeboten. Als Chef der Verwaltung war Bürgermeister Dieter Mörlein bei der Eröffnung des Berufe-Parcours vor Ort. "Ich finde es ganz großartig, dass die Friedrich-Ebert-Schule ihren Schülern ein solches Angebot macht", meinte er. "Eine Ausbildung ist immer noch der Grundstock für ein erfolgreiches Berufsleben."

Rektorin Verena Wittemer konnte dem nur beipflichten. Sie richtete ein großes Lob an die 24 Unternehmen und Einrichtungen für deren vielfältige und aufwändige Arrangements an den Ständen. Für Andreas Frei, Ausbildungsleiter bei "Lisi Automotive" in Heidelberg, war die Beteiligung am Berufe-Parcours gar keine Frage: "Wir wollen mit unserer Teilnahme heute neue Wege der Kooperation gehen und die Schüler direkt ansprechen und damit für unseren Ausbildungsberuf Werkzeugmechaniker interessieren."

Auch Daniel Geier, Inhaber der Heidelberger Firma "E.G.I. Elektro", hatte sich zum Ziel des Nachmittags gesetzt: "Wir sind heute hier, um Schüler für ein Praktikum in unserem Unternehmen zu interessieren und anzusprechen." Wie wichtig es ist, sich als Unternehmen den Schülern direkt zu präsentieren, machte Klaus Kemna, technischer Ausbildungsleiter der Mercedes-Benz-Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau, deutlich: "Wir spüren, dass gerade die Bewerberzahlen für die technischen Ausbildungsberufe zurückgehen", so Kemna. Kooperationen mit den Schulen seien daher ganz wichtig. "Mit unserem Azubi-Mobil zeigen wir, wie attraktiv die Ausbildung bei uns ist."

Und auch der Handwerksmeister vor Ort profitiert von dem regelmäßig stattfindenden Berufe-Parcours: "Dieser Nachmittag bietet uns die Möglichkeit, Schülern unseren interessanten und vielfältigen Beruf vorzustellen", betont Thomas Köhler, Inhaber von "Sanitär Geberzahn". In den letzten Jahren habe der Betrieb mehrere Schüler der FES als Praktikanten gehabt.