Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Für Bürgermeister Dieter Mörlein war es eines der schönsten Konzerte, zu der die US Army Band Europe mit ihrem Chor eingeladen hatte. Ihre musikalischen Weihnachtsgrüße hatten die Musiker und Sänger in diesem Jahr in der Rhein-Neckar-Halle unter das Motto "Weihnachten in Deutschland" gestellt. Unterhaltsame Spielszenen und ausgewählte Lieder gaben Einblicke, wie die Menschen hierzulande das schönste Fest des Jahres feiern.

Auch wenn die US Garrison nun in Rheinland-Pfalz beheimatet ist, halten sie musikalisch gesehen Eppelheim die Treue. So freute sich Kommandeur Bryan De Coster ungemein, schon seit mehr als zehn Jahren mit den Weihnachtskonzerten dort gastieren zu dürfen. Über viele Jahre fanden die Konzerte im Offiziersclub des nahe gelegenen Patrick-Henry-Village statt. Nach den Anschlägen vom 11. September waren diese Veranstaltungen nicht mehr gestattet. Seit dem Jahr 2001 treten die Sänger und Musiker in Uniform auf Einladung von Bürgermeister Mörlein regelmäßig zur Weihnachtszeit in Eppelheim auf, weil das deutsche Publikum nach den Anschlägen den bisherigen Veranstaltungsort nicht mehr besuchen konnte.

Die Stadt und ihre Bürger hätten ihre Herzen und ihr Zuhause geöffnet und die Musiker herzlich und freundschaftlich aufgenommen, lobte De Coster. Das Weihnachtskonzert sei ein bescheidenes Zeichen der Dankbarkeit der US Army Europe Band und ihrem Chor, so der Kommandeur. Er zeigte sich überzeugt, dass die Freundschaft zwischen Eppelheim und der US Garrison Rheinland-Pfalz weiterhin Bestand haben werde, auch wenn mittlerweile der Umzug vollzogen und die amerikanischen Liegenschaften in Heidelberg geschlossen seien.

Die Soldaten der nun in Sembach bei Kaiserslautern stationierten US Army Europe Band gehören mit ihrem Chor zu den allerbesten Musikern des US-Militärs. "Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Feststimmung, die unsere talentierten Soldaten mitgebracht haben", empfahl Colonel De Coster. Lieutenant Colonel Bruce R. Pulver konnte als Kommandeur und Dirigent aus dem Vollen schöpfen und ein großes Repertoire an Weihnachtsliedern und festlichen Kompositionen anbieten. Die Freude, mit der er agierte, spiegelte sich im großen Orchester und in den kleinen Ensembles wider.

Aufgrund der Brandschutzvorschriften in der Rhein-Neckar-Halle konnten sich jedoch nur 1100 Besucher von den exzellenten Musikdarbietungen und der wunderbaren Weihnachtsshow verzaubern lassen. Für Spaß auf der Bühne sorgte das "Kaiser Brass"-Ensemble mit einem kleinen Bläserwettbewerb. Später spielten die Musiker hoch oben von der Tribüne das berühmte "O Holy Night".

Der Chor konnte mit seinem Dirigenten Captain Aaron J. Morris vielfach glänzen. Solisten und das gesamte Chorensemble hatten die schönsten Weihnachtslieder mitgebracht und sangen mehrfach auf Deutsch. Nicht nur der Weihnachtsmann hatte in Eppelheim seinen Auftritt, sondern auch der unvergessene Elvis. Das Elvis-Presley-Double bot eine tolle Show. Gemeinsam mit dem Publikum stimmte der Chor die schönsten amerikanischen und deutschen Weihnachtslieder an. Den mehrfachen Wunsch nach Zugaben erfüllten die Musiker gerne.

Der Eppelheimer Rathauschef dankte den Musikern und allen Chorsängern für eine fabelhafte Einstimmung auf das Weihnachtsfest und so beschenkte Dieter Mörlein alle Akteure mit einem Weihnachtsbaum aus Lebkuchenteig. Bandkommandeur Bruce R. Pulver erhielt eine Wasserturmskulptur als Erinnerung an Eppelheim.