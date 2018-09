Dossenheim. (dw) "Ich bin nicht glücklich über die zeitliche Vorgabe", sagte Bürgermeister Hans Lorenz in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats, "ich halte sie für ungeschickt". Es war gut, dass die Gemeindeverwaltung das Thema "Flächenentwicklung" sowohl in der Zukunftswerkstatt als auch im Gemeinderat frühzeitig in die Diskussion gebracht hat. Denn plötzlich steht die Kommunalpolitik unter Zeitdruck. Bis zum 20. August, also mitten in der Sommerpause, soll die Stellungnahme der Gemeinde der Metropolregion Rhein-Neckar vorliegen. Der Gemeinderat hat nur noch einen regulären Sitzungstermin im Juli, an dem das Thema öffentlich behandelt werden kann.

Eine Fristverlängerung sei nicht möglich, sagte Bürgermeister Hans Lorenz in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Ein Beschluss war nicht zu fassen. Viel wurde ansonsten nicht mehr dazu gesagt.

In den vergangenen Monaten war in der öffentlichen Diskussion vor allem ein Thema beherrschend gewesen: Was passiert mit dem sich an das Wohngebiet "West I" anschließenden Gelände? Erfolgt eine Erweiterung der dort bereits dargestellten Entwicklungsfläche für Gewerbe? Wenn ja, in welchem Umfang?

Oder kann es gar möglich sein, jetzt schon als Vorrat ausgewiesene Gewerbeflächen wieder zurückzuführen, wie es beispielsweise die sich spontan gegründete Bürgerinitiative "Pro Dossenheim" am Anfang gefordert hatte. Taugt der aktuelle Geländezuschnitt, um logistisch sinnvoll dort Gewerbe ansiedeln zu können? Im Entwurf ist die bestehende Fläche ebenso wie die seit Jahrzehnten im Bereich "Korngass" ausgewiesene "Siedlungsfläche Wohnen" deutlich zu erkennen.

Den Kommunalpolitikern stellte sich nicht nur diese, sondern auch andere Fragen. So geht es aus deren Sicht beispielsweise auch darum, die Kennzeichnung des Steinbruch-Vatter-Geländes als Abbaustelle aus dem Regionalplan zu entfernen. Das Gelände ist im Entwurf noch immer als "Vorranggebiet für den Rohstoffabbau" eingetragen. Seit Mitte Juni ist der Entwurf öffentlich zugänglich. Er kann auch im Internet eingesehen werden.

Bürgermeister Lorenz bat die Fraktionen, bis Mitte Juli ihre Stellungnahmen der Gemeindeverwaltung vorzulegen. Und auch die Bürger, die ihre Anregungen dem Verband Region Rhein-Neckar unmittelbar vorzulegen haben, bat er bis zu diesem Termin, der Gemeinde eine Mehrfertigung zukommen zu lassen. Ein Satz von der Homepage des Verbandes bremst allzu euphorische Erwartungen an die Berücksichtigung der Wünsche: "Rechtsansprüche werden durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit nicht begründet."