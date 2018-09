Von Alexander Werschak

Nußloch. Das Guthaben der Kommune wird immer größer. Das zeigten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Ausführungen der Verwaltung, die ihren Entwurf des Haushalts für das kommende Jahr vorgelegt hatte. Am morgigen Mittwoch soll der Etat vom Gremium dann verabschiedet werden - ob die Beratungen im Vorfeld den prallen Sparstrumpf wieder abschwellen lassen, wird sich dann zeigen.

Für Weihnachtsgeschenke aus der kommunalen Kasse sieht zumindest das Rathaus trotz rosiger statt roter Zahlen keine Möglichkeit. Angesichts der allgemeinen Steuerprognosen und vor dem Hintergrund, dass im Neubaugebiet "Beim Seidenweg" nur noch 13 Grundstücke veräußert werden können, rief Bürgermeister Karl Rühl zur Vernunft auf: "Bei einer Gesamtbetrachtung bedeutet dies, dass wir mit den erzielten deutlichen Verbesserungen unserer Finanzsituation nun sehr sorgsam umgehen müssen, weil derartige Ergebnisse wie in den Vorjahren für die Zukunft nicht mehr zu erwarten sind."

Oder wie im laufenden Jahr: Einmal mehr war konservativ kalkuliert worden und einmal mehr dürfte das Ergebnis die Erwartungen weit übertreffen. Rund zwei Millionen Euro mehr an Gewerbesteuereinnahmen und geringere Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, 700.000 Euro zusätzlich aus Grundstücksverkäufen und um etwa 1,7 Millionen Euro geschrumpfte Bauausgaben ließen die Habenseite beider Haushaltsteile kräftig anwachsen.

In der Summe, so die vorläufigen Zahlen, wird keine Entnahme aus der Rücklage notwendig werden; ursprünglich wollte die Gemeinde 4,9 Millionen Euro vom Sparkonto holen, was vor allem der Sanierung der Olympiahalle geschuldet war. Damit könnte Nußloch Ende dieses Jahres 21,7 Millionen Euro auf die hohe Kante gepackt haben.

Und Ende des nächsten Jahres soll dies laut Etatentwurf lediglich eine Million Euro weniger sein, was einem rechnerischen Guthaben von 1955 Euro je Bürger entspräche. Nach Plan stehen dem 10,6 Millionen Euro an Krediten auf Seiten der Kommune und ihrer Wohnungsbaugesellschaft gegenüber, was wiederum einer Pro-Kopf-Verschuldung von 997 Euro gleichkommt.

Ungeachtet dessen wurde in der Vergangenheit nicht eben wenig in die Infrastruktur der Gemeinde investiert: Inklusive Zuschüssen von 5,7 Millionen Euro weist die Statistik von Rathauschef Rühl Bruttoinvestitionen von gut 35 Millionen Euro für den Zeitraum von 2002 bis 2015 aus. Für das nächste Jahr werden sich diese auch in den 5,6 Millionen Euro wiederfinden, die für den Vermögenshaushalt angesetzt sind und der dem Entwurf zufolge den Verwaltungsetat bislang mit 1,1 Million Euro mitfinanzieren müsste.

Wenn die Haushaltsberatungen - auch in Form einer Klausurtagung - nicht noch zu merklichen Veränderungen geführt haben. Von der Flüchtlingsunterbringung über die Perspektiven des Einzelhandels und des Gewerbegebiets über den Wohnblock an Hilda- und Werderstraße sowie den sogenannten "Flickbau" bis zur Schulentwicklung und Kinderbetreuung gibt es reichlich Zukunftsthemen am Ort.

Letztere, also die Kinderbetreuung, belastet den Etat der Gemeinde schon heute mit beinahe 2,3 Millionen Euro, stellte Kämmerer Joachim Förster dar. Einen noch mächtigeren Brocken unter den Ausgaben des Verwaltungshaushalts, der nächstes Jahr 23 Millionen Euro schwer sein soll, machen die Umlagen mit 7,6 Millionen Euro aus. Weitere 3,9 Millionen Euro stehen an Personalkosten zu Buche. Unter den Einnahmepositionen des Verwaltungsetats sticht erneut der Einkommensteueranteil heraus, der während der vergangenen Dekade kontinuierlich angewachsen ist - 6,3 Millionen Euro soll Nußloch im nächsten Jahr daraus zufließen. Dank der Neubaugebiete wird auch die Grundsteuer B langsam interessant, die nunmehr 1,3 Millionen Euro beitragen wird. Die Gewerbesteuereinkünfte wurden mit 2,5 Millionen Euro wiederum sehr zurückhaltend veranschlagt. Und 2,3 Millionen Euro will das Land an Schlüsselzuweisungen beisteuern.

Noch eine schlechte und eine gute Nachricht für die Bürger zum Schluss: Während eine leichte Erhöhung der Abwassergebühren im Gespräch ist, lassen es die positiven Abschlüsse des Wasserwerks wahrscheinlich werden, dass die Gebühr fürs frische Nass reduziert wird.